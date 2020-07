Por fin llegan los semáforos a Google Maps: ¿sabes cómo activarlos?

Hay que ver la cantidad de datos que Google Maps tiene en sus mapas mientras navegamos y, muy pocos, habíamos caído en que uno de esos elementos cruciales en el buen funcionamiento del tráfico seguían ausentes de la app. Los semáforos, esos cacharros que para muchos "un amarillo significa verde", acaban de llegar a la plataforma.

¿No los habíais echado de menos? Es curioso que con lo importantes que son, nadie se hubiera preocupado antes por tenerlos dentro de la aplicación pero ahora, por fin, comienzan a llegar a través de una actualización que los de Mountain View han liberado hace algunas horas. Eso sí, hay que aclarar que, de momento, esos semáforos solo han sido vistos en la app oficial para Android.

Todas las intersecciones, controladas

Como os decimos, ese update de Google Maps ha comenzado a propagarse y como ocurre con todo lo que van ofreciendo los de Mountain View, habrá un periodo de gracia hasta que lo tengamos a la vista en nuestro terminal. Cuando llegue ese instante, podréis ver en los mapas todas aquellas intersecciones o tramos de la vía en los que hay un semáforo.

Semáforos en Google Maps para Android.

Hay que decir que ese icono que aparece en el mapa señalizando la presencia de uno de estos semáforos no nos dice si está rojo, amarillo o verde. Sería demasiado (que no imposible para Google) controlar los millones que hay por todo el mundo, pero sí que puede ser interesante cuando somos peatones en busca de información de por dónde cruzar una calle. Y a los mandos del volante, para no pensar que toda la vía que tenemos por delante es un circuito de velocidad.

La versión de Google Maps en Android que ya incorpora estos semáforos es la 10.44 que es posible conseguir online desde algunos repositorios fiables aunque, lo mejor, es esperar a que la actualización llegue a través de la Play Store. Sabemos que hay ocasiones en la que la impaciencia por probar algo nuevo nos puede, pero en estos casos, no va a pasar nada por esperar unos días a que el sistema lo actualice solo.

A esta hora hemos verificado si el update estaba disponible en la tienda pero por desgracia no ha llegado. Recordad que Google siempre extiende estos procesos a lo largo de un periodo que suele durar entre una y dos semanas, ya que va liberándolos por fases, entre otras razones, para evitar que los fallos se traspasen de un país a otro e incluso para detener el proceso si se detectan errores graves. Cosa que esperemos no ocurra con estos semáforos de Google Maps.