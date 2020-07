Torra rechaza la decisión judicial y anuncia un decreto para reafirmar las medidas adoptadas en Lleida

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que este lunes por la tarde aprobarán un decreto ley que incorpore un plan para poder actuar "con contundencia" ante rebrotes como los del Segrià (Lleida), que reafirma las medidas de confinamiento adoptadas en la zona, pese a que el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, haya rechazado ratificarlo.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial: "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".

Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados, y por ello ha pedido a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones el Govern y no las del juzgado "por su bien".

Esta madrugada, una juez ha rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.

El auto, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC),también advierte de que la Generalitat se basó en un informe con "expresiones genéricas" para solicitar la autorización judicial de una medida que ve "indiscriminada" y "desproporcionada".

Según la juez, la resolución aprobada este domingo por la Generalitat "parece una copia" del Decreto de estado de alarma de marzo pasado, aunque de forma ilimitada en el tiempo, lo que "agrava todavía más" su contenido y consecuencias, con la que entiende que el Govern busca "eludir" la aplicación de este precepto constitucional, que es "una competencia estatal" que se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados.

La juez, que estima la petición de la Fiscalía y asume sus argumentos para no autorizar la medida planteada por el Ejecutivo catalán, recuerda que "en todo caso" el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, "podrá solicitar del Gobierno la declaración de Estado de Alarma".

Según la juez, sin pedir al Gobierno el estado de alarma, la Generalitat podría, en aplicación de la Ley de Salud Pública, impulsar otras actuaciones como la "individualización del confinamiento domiciliario respecto las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento en virtud de la competencia que le otorga la ley de protección civil de Cataluña".