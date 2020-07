Ábalos exige en Bruselas "acceso equitativo" de las aerolíneas a la financiación

El ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, ha acudido este miércoles a Bruselas con la demanda de idénticas oportunidades de financiación anticrisis para todas las aerolíneas de la UE. El representante del Gobierno ha mantenido un encuentro presencial con la Comisaria de Transportes, Adina Valean, en el que también ha señalado la necesidad de incluir al sector del transporte en el Plan de Recuperación europeo. Para España, ha señalado Ábalos, es prioritario que se articulen actuaciones de choque en el citado plan para garantizar la viabilidad del sistema y de sus operadoras.

Respecto al sector aéreo, el ministro ha puesto de manifiesto la diferente capacidad presupuestaria de los Estados miembros, ante el carrusel de ayudas públicas que se están anunciando por parte de países como Alemania y Francia, y la necesidad de financiación a largo plazo para las aerolíneas. Ante ello, ha reclamado un mecanismo común que asegure un “acceso equitativo” a la financiación a todas las aerolíneas europeas. De lo contrario, defiende el ministro, se generan distorsiones en el mercado.

Pese a todo, José Luis Ábalos ha afirmado ante los medios que el Estado tiene capacidad suficiente para responder a las necesidades de liquidez que le están trasladando las aerolíneas más afectadas por la crisis del coronavirus, pero ha subrayado que no se contempla la vía del rescate. "Lo que va a hacer el Estado es intentar garantizar y mantener estas compañías que creemos estratégicas, pero no hay rescate porque no se nos están planteando un rescate", ha señalado en palabras recogidas por Europa Press.

Ábalos también apuesta por la creación de un fondo europeo, como mecanismo para generar confianza, que garantice que los viajeros verán reconocidos sus derechos en caso de insolvencias entre las compañías.

Respecto al apoyo al transporte, el Gobierno español cree que las inversiones deben dirigirse a la digitalización de la cadena logística; la movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos; y el refuerzo de la seguridad y la conservación en infraestructuras.