El euríbor retoma las caídas y ya roza los niveles prepandemia

El euríbor a 12 meses ha cortado en seco el súbito ascenso iniciado con el estallido del coronavirus. El índice más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España ha retomado las caídas en junio y la media mensual provisional se sitúa en el -0,132% tras haber cerrado mayo en el -0,081%. Al calor de la ampliación del paquete monetario del Banco Central Europeo (BCE) para hacer frente a la contracción económica, las tensiones en el mercado interbancario se han atenuado y la cotización del euríbor ha abandonado la tendencia alcista, alejándose del umbral del cero que a punto estuvo de alcanzar en alguna que otra sesión. El pasado 20 de mayo registró una tasa diaria del -0,058%, mientras que ayer marcó el -0,188%, el nivel más bajo desde el pasado 24 de marzo. El tipo hipotecario se acerca así a los niveles prepandemia una vez la extraordinaria situación a raíz del virus tiende a normalizarse.

El BCE anunció mayores estímulos a principios de junio, ampliando en 600.000 millones de euros el tamaño de su Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP), hasta 1,35 billones de euros, en total y extendiendo el programa hasta mediados de 2021. La respuesta monetaria de la institución europea ha contribuido a aplacar las tensiones en el mercado interbancario, donde los bancos se prestan dinero entre sí a un interés determinado.

Precisamente, esa desconfianza elevó los niveles de riesgo de crédito entre la banca y llevó al euríbor a repuntar rápidamente en plena pandemia, pero ahora la situación ha mejorado. “Los tipos en la zona euro están a -0,50% para la facilidad de depósito y, sin embargo, el euríbor llegó casi a 0%, lo que viene a reflejar el precio del riesgo a corto plazo. Desde que la situación pandémica comenzó a mejorar, los bancos centrales a intervenir y la confianza a recuperarse, el precio del riesgo ha comenzado a bajar y por eso el euríbor ha iniciado una paulatina caída”, asegura Enrique Lluva, responsable de renta fija de Imantia.

Los expertos ven clave la actuación del BCE pero muestran cautela por los rebrotes

Los expertos coinciden en que la actuación de la institución presidida por Christine Lagarde está siendo clave para garantizar la liquidez y solvencia de las empresas y los estados. “El BCE ha actuado con rapidez para estabilizar los mercados financieros y apoyar la concesión de préstamos a la economía real”, sostiene Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, que opina que “el BCE bajo la dirección de Lagarde se parece mucho al BCE de Mario Draghi, dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar su mandato, e incluso a un ritmo más rápido”.

Para el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, la última inyección económica ha superado todas las previsiones y “tuvo un efecto inmediato y contundente en el euríbor que le ha vuelto a empujar hacia abajo”. A su juicio, si el BCE continúa con estas políticas de inyección de capital al sistema el euríbor podría mantenerse todo el 2020 en terreno negativo.

Las previsiones apuntan a que el indicador seguirá en negativo durante 2020

Al contrario que en la crisis de 2008, esta vez la banca no afronta problemas de liquidez, sin embargo, los analistas recuerdan que no se debe bajar la guardia ante los rebrotes del Covid-19 y avisan de la volatilidad del euríbor si la situación vuelve a empeorar. Andrés Aragoneses, analista de Singular Bank, plantea que, si bien la tendencia del euríbor se ha revertido al descartarse poco a poco el escenario más adverso sobre las entidades financieras, “su evolución a partir de ahora estará muy unida a la evolución de la pandemia, con el punto de mira en el temor a una segunda ola que pudiese poner en jaque la recuperación económica”. Aunque no descarta un escenario volátil, no cree que el euríbor pase a positivo.