Salvador Illa asegura que Barcelona y Lleida cumplen las condiciones para pasar a fase 3

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "en principio se dan las condiciones" para que el área metropolitana de Barcelona y la zona sanitaria de Lleida pasen a fase 3 de desconfinamiento, pero ha añadido que prefiere esperar a la reunión que mantendrá esta tarde con la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés. "Creo que las cosas en Cataluña se han hecho correctamente. Ha habido una actitud de prudencia, que yo comparto", ha destacado el ministro en una entrevista este miércoles en TV3 recogida por Europa Press, y ha valorado que los brotes en Lleida se han controlado con rapidez y contundencia.



El Ministerio y la Conselleria mantendrán una reunión bilateral a las 15.30 horas de este miércoles, por lo que Illa tomará la decisión final una vez valorados los informes técnicos de la Consejería. "Quiero ser respetuoso. No quiero adelantar nada", ha explicado el ministro. El cambio de fase permitiría facilitar la movilidad de cara a la verbena Sant Joan con un poco más de tiempo.



Sobre la posibilidad de que la fase 3 en Cataluña durase 24 horas como anunció la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, el ministro ha recordado que el estado de alarma se termina el domingo 21 de junio a medianoche, y ha sostenido que en fase 3 corresponde a cada comunidad si "levanta la nueva normalidad o no". "Lo han hecho en Galicia, y lo han comunicado los respectivos responsables

de Sanidad de País Vasco y Cantabria", y ha añadido que Cataluña podrá tomar esta decisión si Barcelona y Lleida pasan a fase 3, aunque ya la puede tomar en los territorios que ya están en esa fase.



Además, Illa ha avanzado que a partir de ahora se recomendará a las comunidades autónomas ampliar las pruebas PCR a todos los contactos directos de las personas infectadas aunque no presenten síntomas, una decisión que se tomará este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Esta medida supone un paso más, ya que hasta ahora solo era obligatorio hacer pruebas PCR en 24 horas a los casos sospechosos y vigilar a sus contactos. El ministro ha destacado que España tiene capacidad para hacer estas pruebas a contactos estrechos sin síntomas, aunque ha matizado que no es una decisión tomada aún y se concretará próximamente: "Estamos en unas 40.000 PCR a la semana".

En el caso de los turistas, si se detecta un caso positivo, se deberá hacer una prueba PCR y una encuesta epidemiológica a todos sus contactos estrechos. Illa ha comentado, también, que se les podrá obligar a hacerse la prueba en el caso de que se nieguen, si bien ha reconocido que hasta ahora ha habido colaboración.