Códigos QR contra el coronavirus: lee la carta, pide y paga con un solo clic

Eso que han dado en llamar como nueva normalidad trata de que sigamos haciendo lo de siempre pero con algunas medidas de prevención extraordinarias. Ya sabéis, la obligatoriedad de llevar mascarilla, de respetar ciertas normas de higiene y que mantengamos la distancia social mientras sea posible. Pero además de eso, otras muchas actividades han tenido que adaptarse para respetar esas nuevas obligaciones a la hora de tratar con sus clientes.

Es el caso de la restauración, y otros sectores relacionados con la hostelería, en los que existe una continua interacción con los clientes. Uno de los primeros cambios que habréis notado en esta era de la Covid-19 al sentaros en una terraza, es que no hay cartas, solo un código QR pegado a la mesa donde podemos ver todos los platos, tapas, raciones, bocadillos, etc., que ofertan.

Pues bien, ese parece haber sido solo el comienzo de la revolución que se avecina y que tiene a algunas empresas yendo un poco más allá, ofreciendo a los establecimientos soluciones integrales que permiten al cliente, no solo leer la carta, sino también pedir directamente a la cocina y, finalmente, pagar de manera completamente transparente, sin esperar a que le traigan el recibo con un platillo donde dejar el dinero en metálico.

Un sistema para controlarlos a todos

Como os decimos, el primer paso que han dado muchos establecimientos es el de digitalizar sus cartas pero, empresas como Let's Order, han ido un paso más allá con un sistema integral que permite al cliente tener el control sobre todo lo que rodea a su consumición. Ese código QR no es solo el acceso del cliente para conocer qué ofertan en un establecimiento, sino que también le abre las puertas de toda una plataforma de gestión donde podrá pedir directamente sin esperar a que venga un camarero que, a buen seguro, estará atareado recogiendo y sirviendo otras mesas.

Los códigos QR como solución integral en restaurantes.

El sistema ideado por esa empresa española no requiere de una inversión inicial en equipamiento porque se puede integrar con el que ya tengan en el local, y permitirá al cliente, no solo realizar esa primera comanda directamente desde su smartphone, sino continuar pidiendo todo aquello que necesite: más pan, más bebidas, etc.

Para finalizar, la plataforma incorpora todo lo necesario para hacer funcionar una pasarela de pago que quita de trabajo a dependientes y camareros ya que el cálculo de todo lo consumido se lleva a cabo desde la plataforma, sin errores y sin pérdidas de tiempo. Al cliente, en ese instante, solo le queda hacer clic sobre el botón de pagar para marcharse. Sin problemas y sin riesgos de contactos innecesarios.