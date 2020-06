La Comunidad de Madrid pedirá seguir en fase 2

La Comunidad de Madrid no pedirá avanzar antes de tiempo a la última fase de la desescalada este lunes ni flexibilizar medidas de la fase 2. Así lo ha confirmado el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "No se ha valorado la posibilidad de pasar a la fase 3 por varias razones. Ya hicimos varias peticiones de flexibilizar la fase 2 que no han sido atendidos, y a partir del 21 de junio el estado de alarma decaerá, y con él el sistema de fases. Tenemos que estar preparados para asumir de nuevo todas las competencias autonómicas, evitar rebrotes y reactivar la economía", ha explicado Aguado.

El Gobierno regional opta así por la prudencia, y decide seguir en fase 2 sin solicitar medidas de flexibilización que sí se pedirán para la próxima fase. La Comunidad de Madrid se saltará el estadio 3 y entrará en la "nueva normalidad" a partir del día 21 de junio, cuando expira el estado de alarma. Esta decisión se toma tras un debate que ha durado varios días. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el lunes que su Gobierno no se planteaba pedir el paso a fase 3 mientras que su Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, declaraba que Madrid contemplaba "firmemente" pedir entre el lunes y el martes adelantar una semana el último estadio de la desescalada.

Castilla y León, sin embargo, pedirá anticiparse a la fase 3 con limitaciones en la movilidad interprovincial. Y la Generalitat lo solicitará dejando fuera a Barcelona y el área sanitaria de Lleida.