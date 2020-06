La OMS incluye otras dos vacunas españolas en la I+D global del Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido otras dos vacunas españolas, y ya son cuatro, en su lista de las iniciativas que centros públicos y empresas investigan a nivel global para encontrar un producto frente al virus SARS-CoV-2.

En su nueva actualización de todas los proyectos de vacunas, el organismo incluye ahora los dos desarrollos del instituto de investigación Idibaps ligado al Hospital Clinic de Barcelona y se suman así a los del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La OMS recoge los dos tipos de vacuna que Idibaps está impulsando. Por un lado, desarrolla una basada en la tecnología mRNA del virus, en un equipo liderado por liderado por Felipe García, y otra con una cepa atenuada del virus o MVA en una I+D encabezada por Antoni Torres. Ambos estudios se encuentran en la fase de investigación preclínica, es decir, en ensayos en laboratorios sin entrar en pruebas todavía con humanos.

El documento de la OMS recoge el gigantesco esfuerzo que centros de investigación y laboratorios privados están realizando para encontrar una vacuna, clave para frenar la pandemia y sus efectos en la salud y en la economía global. El organismo internacional recoge 126 ya de estos productos en investigación preclínica. Y apunta a que en etapa clínica, testando en humanos se alcanzan las 10 compañías, a la que habría que sumar Janssen según el anuncio realizado ayer por el laboratorio estadounidense.

En ensayos con personas trabajan grandes laboratorios como Pfizer (asociado con la china Fosun) y AstraZeneca, en colaboración con la Universidad de Oxford. También avanzan firmas biotecnológicas como Moderna, Sinovac, Novavax, Inovio o Cansino.

Organismos públicos y empresas han financiado hasta ahora con 3.948,9 millones de euros estos esfuerzos, según el think tank Policy Cures Research. Para todos los países contar con estos productos se convierte en un objetivo estratégico. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha aseverado en las últimas semanas que confía en que haya un desarrollo de una vacuna española, aunque de momento las del CNB y las de Idibaps se encuentran rezagadas, debido a que no han alcanzado los ensayos clínicos y, también, por las incógnitas de una futura producción, ya que en España no existen plantas de vacunas de uso humanos. Igualmente, el desarrollo de tests con personas habitualmente se realiza en colaboración con grandes laboratorios que tengan la capacidad de asumir pruebas con miles de voluntarios.