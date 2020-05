Autónomo, guarda tus papeles del cese. Las mutuas iniciarán revisiones a posteriori

Los trabajadores autónomos que han tenido que solicitar el cese de actividad extraordinario por el coronavirus deben tener la precaución de guardar bien los documentos e información que hayan tenido que presentar a la mutua. Estas entidades advierten en diferentes documentos y comunicaciones que pueden solicitarle todos los documentos, para posibles revisiones.

Las mutuas revisarán las solicitudes una vez finalice el estado de alarma y podrán solicitar también de nuevo toda la información al trabajador autónomo. En caso de encontrar incoherencias, o no haber justificado convenientemente los requisitos para acceder al cese por COVID, podrían reclamar las cuantías recibidas. Así puede leerse en la documentación al respecto de Activa Mutua, que recopila datos sobre cómo acceder a esta prestación. Y también alerta de esas posibles revisiones.

Incompatibilidades en la prestación

En el caso de que el trabajador autónomo haya comenzado también a percibir otro tipo de prestación tendrá que comunicarlo a la mutua. Este paso es necesario debido a las posibles incompatibilidades que pueden existir con respecto al cese de actividad. Algunas de esas incompatibilidades ocurren en caso de estar de baja médica o de percibir prestaciones por paternidad o maternidad o al comenzar con actividades por cuenta ajena en el sector agraria.

Devolver las ayudas

En caso de estar percibiendo una ayuda de este tipo y haber solicitado el cese por actividad se deberá tramitar una renuncia parcial de las ayudas.

Por otro lado, si durante la revisión la mutua advirtiera que no se han cumplido los requisitos que se establecen para el cese de actividad, se exigirá al trabajador autónomo devolver las ayudas. No obstante, esto no está relacionado con la posibilidad de abrir el negocio en mayo o junio. Y es que la prestación por cese de actividad se recibirá mientras dure el estado de alarma.