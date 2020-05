Las oportunidades que deja el Covid-19 en renta fija

Las rentabilidades que están ofreciendo los fondos de renta fija euro en lo que llevamos de ejercicio son para muchos desalentadoras. Y es que la opción en la mayoría de casos es perder poco. Ese es el retorno, negativo, que ofrecen los mejores vehículo de renta fija a corto plazo. Algo mejor lo hacen aquellos que se centran en activos a largo plazo.

“Las emisiones a largo plazo ofrecen cupones más elevados para compensar al bonista por el potencial riesgo de subida de tipos, que siempre es mayor si el periodo hasta el vencimiento del bono es más largo. Las probabilidades de que puedan subir los tipos en un periodo de cinco años son mayores que las de que los suban en un periodo de dos años”, explica Paula Mercado, directora de análisis de VDOS.

Incluso los fondos más conservadores “han tenido algunos problemas en febrero y marzo debido a la falta de diversificación de las inversiones tradicionales de refugio seguro, como los bonos del Tesoro o los bonos alemanes, que realmente no protegían”, apunta Karsten Bierre, responsable de asignación de renta fija del Multi ­Assets Team de Nordea Asset Management, quien admite que cada vez es más difícil para muchos inversores encontrar retornos aprovechando la diversificación. No obstante, coincide con otros expertos en que la deuda emitida por empresas dentro de grado de inversión y alto rendimiento parece más atractiva que los bonos soberanos, “incluso cuando se considera el probable aumento de las tasas de incumplimiento esperadas”.

En cuanto al pequeño inversor, desde Fidelity creen que este ha aprendido de la anterior crisis: ha tenido paciencia y no ha corrido a reembolsar, asumiendo pérdidas en los peores momentos de febrero y marzo. “Sin duda, el gran trabajo de los asesores financieros llevado a cabo desde la gran recesión de 2008 ha influido mucho, están consiguiendo que los inversores particulares inviertan de forma muy diversificada y, sobre todo, con una visión a largo plazo”.

Para ese inversor particular, el analista y asesor José María Luna recomienda que cuando vaya a invertir lo haga pensando más en la fase de recuperación que en ahora. En el caso de los bonos corporativos, “tienen que ser empresas de calidad, con balances no muy dañados, orientadas a crecer en ingresos y beneficios y, sobre todo, que sean capaces de sobrevivir”. Estamos en un periodo inter-Covid que va a durar meses y tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, y “habrá empresas que no puedan sobrevivir por su modelo de negocio o su fuerte endeudamiento”. Además, apuesta por seguir el camino que enseñen los bancos centrales, comprar lo que están adquiriendo estos y convertirlos en nuestros grandes aliados.