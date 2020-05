El Gobierno peleará por crear corredores turísticos con Baleares y Canarias

El Ejecutivo lanzó ayer un mensaje de apoyo a Baleares y Canarias en su plan para tratar de crear corredores turísticos con Alemania, el mayor mercado emisor de viajeros de Europa y el menos afectado por la crisis del coronavirus. Ambos archipiélagos pelean por librarse del estigma de España como uno de los destinos más afectados por la crisis sanitaria, lo que ha llevado a distintos ministros de Francia o Alemania a desaconsejar las vacaciones en España. Ambos destinos llevan varias semanas negociando con turoperadores y aerolíneas para asegurarse plazas hoteleras y asientos en los aviones para cuando se abrieran las fronteras, toda vez que son dos de los destinos de sol y playa menos afectados por el virus.

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, se convirtió ayer en la principal valedora de esa estrategia. "Nos gustaría que se estudiase la reapertura de fronteras no solo por países, sino también por regiones. Apostamos por realizar una apertura gradual, coordinada y no discriminatoria entre territorios con una situación epidemiológica similar que nos permita evitar los riesgos de rebrote", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan de Maroto, sin embargo, tendrá que salvar un escollo muy importante en las negociaciones en Bruselas: la no discriminación frente a otros destinos, ya sean españoles o de otros países. El plan de Baleares, por ejemplo, ha escocido en otros destinos poco afectados por el coronavirus, como la Costa del Sol, en el que consideran que se les está discriminando. El Ejecutivo, sin embargo, defiende que la insularidad de Canarias y Baleares permite controlar mucho mejor la entrada del turismo extranjero, ya que solo hay que controlar las entradas por mar y avión.

Los términos de ese plan se tratarán el viernes en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo, en la que están representadas las comunidades autónomas, "con el fin de trabajar en el marco de la gobernanza". Tal y como pedían las grandes patronales del sector, Maroto confirmó que se lanzará en los próximos días una campaña de promoción nacional e internacional que da continuidad a la ya iniciada hace semanas con el lema 'España te espera', con el objetivo de reforzar el vínculo con los principales mercados emisores.

Esa campaña también mostrará a España como un destino seguro para el turismo doméstico, aunque la vuelta a la denominada nueva normalidad no se producirá al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas. De hecho, los dos grandes mercados emisores (Madrid y Cataluña) serán los dos últimos en salir del proceso de desescalada, con lo que probablemente la reactivación del turismo doméstico y extranjero se solaparán a principios de julio.