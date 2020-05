Lenovo descarta subida de precios en los ordenadores pese al tirón previsto de demanda

“Lenovo no aprovechará el aumento de la demanda de portátiles y tabletas para incrementar sus precios”. Así lo ha asegurado hoy Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, en un encuentro virtual con periodistas. El directivo sí ha señalado que puede haber cierta variación de precios, en función de los costes de los componentes de los equipos, pero no porque haya mayor demanda a consecuencia de la pandemia por Covid-19, y ha mostrado su deseo de que así lo haga también el resto del sector.

El ejecutivo ha explicado que su compañía decidió no repercutir a sus clientes los costes extraordinarios en los que incurrieron con la pandemia, “porque cuando las compañías aéreas dejaron de volar y se redujo el número de vuelos, el coste de los envíos creció notablemente. Y ese coste lo asumimos nosotros para poder atender todas las necesidades, especialmente las vinculadas a sanidad. Lenovo ha hecho un gran esfuerzo y una gran inversión para atender estas solicitudes mandándolas todas por avión, independientemente del coste que tuviéramos”.

Ruano avanza que esa política se mantiene y que no modificarán los actuales precios de los ordenadores, pese a que prevén un incremento del mercado de aquí a final de año, tanto en el mercado empresarial como en el residencial, debido al teletrabajo y a la formación online, "obligado por la pandemia, pero que han llegado para quedarse”. “No hay que olvidar que puede haber rebrotes del Covid y todos vamos a tener que estar preparados, lo que provocará una expansión del mercado del PC”, subraya el directivo, que destaca el papel que están jugando estos equipos durante esta crisis sanitaria. “Los ordenadores y los móviles han permitido a los enfermos estar conectados con sus familias. No es lo mismo estar enfermo en un hospital, que estar enfermo e incomunicado”, dice.

También avanza que se podría ver aún más beneficiada la industria si se impulsa el teletrabajo dentro de la Administración.

El directivo lanza una alerta, sin embargo, y apunta que en los próximos meses puede haber algunos problemas de suministro de equipos, pues todos los países tienen la misma necesidad al mismo tiempo y hay una sobredemanda, “que es buena para nuestra industria, pero que puede generar un problema de oferta si no se hacen los deberes a tiempo". "Es importante que cuanto antes trabajemos con nuestro canal de distribución y nuestros clientes para cerrar los compromisos y evitar ese problema”.

Ruano resalta, no obstante, que la respuesta de Lenovo ha sido muy buena durante la crisis, sin problemas de suministro, debido a la treintena de plantas que la multinacional tiene en todo el mundo. Y ha añadido que la prioridad de su compañía es atender a todos los clientes "de la mejor manera posible".

El director de Lenovo en España ha señalado que el negocio de PC sigue siendo el más relevante en la compañía, con una facturación de 39.900 millones de dólares en el último ejercicio, cerrado el 31 de marzo, de un total de 50.700 millones. Pero ha advertido de un impacto en este negocio provocado por el coronavirus, y que puede seguir: "Con la crisis sanitaria, muchas empresas compraron portátiles para que sus trabajadores teletrabajaran, pero se paralizaron muchos proyectos con ordenadores de sobremesa".

Ruano ha asegurado que el objetivo de Lenovo es liderar el mercado en España y Portugal, pero no a cualquier precio. "Queremos un negocio sano, no ser número uno vendiendo barato o cogiendo cuota por volumen. No vamos a ser número uno a base de comprar o alquilar mercados", ha dicho el directivo, que advierte que este año va a haber muchas oportunidades de volumen que pueden hacer que las empresas ganen o pierdan cuota de mercado.

Aunque la compañía no revela datos locales, Ruano sí ha explicado que durante el primer trimestre de este año se han mantenido como segundos en el ránking de PC por cuota de mercado, por detrás de HP. "Nos hemos quedado muy cerca de los primeros, igual que en Europa", donde han sido también segundos a dos décimas del primero. Lenovo cerró con una cuota del 26,4% y HP con otra del 26,4%. En Europa, la compañía sí ha logrado el liderazgo, por primera vez y en el primer trimestre de 2020, en el segmento de PC para empresas.

Ruano también ha destacado el compromiso de la compañía durante la crisis del Covid-19 en España y Portugal, que se ha traducido en iniciativas como la donación de más de 50.000 mascarillas, en donaciones económicas para equipamiento médico como respirados y la donación de más de 1.000 tabletas y portátiles. A nivel grupo, Lenovo ha invertido 15 millones de dólares a estos fines.