España registra 59 muertos y encadena dos días seguidos por debajo del centenar

El Ministerio de Sanidad ha informado de 59 víctimas mortales en España, que encadena dos días consecutivos por debajo del centenar de víctimas mortales. Ayer fueron 87. También caen los nuevos contagios (285), también por debajo de los 421 del domingo. La pandemia se ha cobrado hasta ahora la vida de 27.709 personas en el país. Sanidad comienza este lunes a informar de los datos por la tarde. Las comunidades autónomas tienen que entregar las cifras desde las 00.00 a las 23.59 del día, y no como hasta ahora que era de 20.00 de un día a las 19.59 del día siguiente.

Sanidad ha modificado los indicadores de vigilancia para seguir de manera más detallada la pandemia. Para ello ha optado por contabilizar los datos cerrados por días naturales y no hasta las ocho de la tarde, un método que venía empleando hasta ahora. El director del Centro de Alarmas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en rueda de prensa que el Ministerio todavía no ha recibido los datos de seis comunidades autónomas.

Algunos comunidades autónomas han dado a conocer los datos regionales antes de la comparecencia de Fernando Simón, quien desde este lunes comparecerá ante los medios por la tarde, y no a mediodía. Entre las regiones que han comunicado su balance diario antes que el Gobierno central destaca Andalucía. La autonomía más poblada cierra por primera vez desde el inicio de la pandemia una jornada sin muertes. La comunidad andaluza registra 261 personas ingresadas en hospitales con coronavirus, 64 de ellos en UCI, ha detallado esta tarde el portavoz de la Junta, Elías Bendodo.

Nuevo sistema

"El nuevo sistema, cuando lo aplicamos a las CC AA que han notificado a tiempo, es equivalente a los datos que veníamos utilizando los días anteriores", ha destacado Simón. Para el epidemiólogo las modificaciones han permitido reducir "el retraso entre los primeros síntomas y los diagnósticos", de forma que "se reduce a cuatro días, cuando antes estaba entre 7 y 17 días", ha dicho. Otra ventaja de la nueva metodología, en palabras de Simón, reside en que se puede "valorar el tiempo desde que la persona registra síntomas y va al médico, que ahora es de tres días cuando antes era de unos 10". Asimismo, Simón ha resaltado que "con el nuevo sistema de vigilancia vamos a detectar muchos más casos sospechosos, que se supone que se han detectado".

Sin embargo, el CCAES no ha aportado datos de nuevos curados y Simón lo ha achacado a que deben de asegurarse de que las cifras de las regiones, teniendo en cuenta el nuevo proceder, son correctas. "Los datos los iremos incluyendo los próximos días", ha garantizado.

Esta no es la primera vez que Sanidad, a través del CCAES, modifica los criterios para computar los datos de la pandemia. El 24 de abril Sanidad anunció un cambio en el conteo de los casos. Pasó a confirmar los infectados solo por prueba PCR —la más fiable— y excluyó las pruebas serológicas de anticuerpos de su contabilidad diaria. Estas últimas, tienen una sensibilidad de en torno al 30%, muy por debajo de la que alcanza la PCR (al menos un 70%).

Días antes, desde el 15 de abril, el Ministerio empezó a aportar dos datos desagregados. Por un lado, el total de PCR y por otro, la suma de todas las pruebas serológicas para detectar anticuerpos. El segundo valor presenta el inconveniente de que son en su mayoría casos sin síntomas o con síntomas ya pasados, por lo que no se puede establecer un momento de contagio ni si han desarrollado o no la enfermedad.

Cambio de fase en Madrid

Simón se ha mostrado prudente sobre el paso a la fase 1 de la Comunidad de Madrid, la única que sigue íntegramente en el primer estadio, a partir del próximo lunes. "A mí no me sorprendería que la solicitud de Madrid pudiera avalar la siguiente fase si ha mejorado los datos, si los proyectos de la semana pasada se han implementado. La toma de decisiones y la implementación de esas decisiones y la puesta en marcha de los diferentes mecanismos se van a trabajando a un ritmo que no lo había visto nunca", ha señalado.

Sin embargo, al respecto de la región de la capital ha añadido que "no es bueno recibir datos media hora antes que tener que tomar la decisión". El director del CCAES ha recordado que aunque la petición madrileña se registrase hoy, "probablemente hasta el miércoles se seguirá discutiendo, esperamos que no sea hasta el jueves como en semanas anteriores".