Los tripulantes de cabina solicitan a Ryanair la extensión del ERTE antes de negociar cualquier despido

La tensión crece en Ryanair. Los tripulantes de cabina han solicitado a la dirección de la aerolínea una extensión del ERTE antes de negociar cualquier despido. La solicitud han sido remitida a través de una carta enviada por los sindicatos Sitpla y USO al director de Recursos Humanos de la compañía, Darrell Hughes. La misiva es una respuesta a la carta recibida el viernes por los representantes de los trabajadores de la aerolínea en España indicándoles la intención de la empresa de despedir a 351 trabajadores entre tripulantes de cabina. Un recorte que está incluido en el plan de ajuste en 3.000 efectivos en toda Europa que la low cost detallará a finales de este mes.

"En la llamada que hicimos el 8 de mayo, usted confirmó que Ryanair cumpliría plenamente con la legislación española y el Estatuto de los Trabajadores. Sorprendentemente, su carta de hoy [por el viernes] va más allá, amenazando a Sitcpla y USO con iniciar los despidos entre la tripulación de cabina española si no recibe una respuesta nuestra para el próximo martes. Por si no lo sabe, la legislación española no contempla tales acciones", señalan ambos sindicatos en la carta a Hughes.

Ambos sindicatos le indican que no aceptarán "declaraciones intimidatorias o que infrinjan la ley" y le reprochan haber enviado "una imposición unilateral". Igualmente, añaden que "este debe ser un proceso razonado y negociado, por el bien de todas las partes". Y, por ello, le indican que pueden empezar, "como mínimo", por prorrogar el acuerdo firmado por Rynair y los sindicatos (el 31 de marzo) para el ERTE de la tripulación hasta el 31 de mayo.

"Con la aprobación del Real Decreto 18/2020, este ERTE puede ser aplicado y prorrogado hasta el 30 de junio para todos los trabajadores afectados por el Covid-19", señalan.

La misiva enviada a los sindicatos el viernes también anticipaba que, junto a los despidos, se pretende una rebaja salarial del 10% y la supresión de los pluses. Ryanair buscará que esta nueva situación, en la que también habría variaciones en las programaciones del personal, se mantenga hasta 2025.

La empresa, que arranca los contactos con los sindicatos españoles afirmando que estos no han dado respuesta a su propuesta a lo largo de esta semana, explica que las medidas de ahorro deberán extenderse entre dos y cinco años para asegurar la sostenibilidad de la empresa. Ryanair se refiere en la misiva a la lucha de un competidor como Vueling por sobrevivir. Al mismo tiempo vuelve a la carga contra las ayudas públicas a otras compañías.

"En cuanto a todos los temas de su carta relacionados con el número de personal y los salarios no podemos ser más precisos que la sentencia producida por la Audiencia Nacional el pasado 25 de marzo, en la que la Justicia española le regañó abrumadoramente y dio una lección a su personal de RR.HH. sobre cómo cumplir con la Ley española", apuntan los sindicatos en su carta. Dicha sentencia se refería al ERE planteado por Ryanair en Canarias y Girona, y que afectaba a 224 trabajadores. Fue rechazado por no estar suficientemente justificado. El tribunal apreció mala fe y abuso por parte de la aerolínea.

La totalidad del equipo de la aerolínea en Españ está afectado por un expediente temporal de empleo. La empresa prevé volver a volar en julio, pero con un 40% de su programación. Ante esta circunstancia, motivada por el impacto de la crisis sanitaria, Ryanair también ha anunciado 250 despidos en sus oficinas de Dublín, Londres Stansted, Madrid y Wroclaw.