Las muertes diarias con coronavirus superan la barrera de los 200

España vuelve a romper la barrera de los 200 muertos con coronavirus el día que el Gobierno estudia los datos técnicos que han enviado las comunidades autónomas que desean avanzar en la desescalada. Desde el lunes, poco más de la mitad de la población ya se encuentra en la fase 1, que da mayor libertad de movimiento y más actividad económica.

Este jueves, los fallecidos han ascendido a 217, lo que supone un incremento respecto a los 184 que se registraron el día anterior. Cantabria, Canarias y Murcia no han notificado un solo fallecido y Cataluña concentra la mayoría. En total, la cifra de víctimas mortales asciende a 27.321. "Los servicios de salud pública catalana están verificándolos, cerca del 60% los han notificado ellos, hay que valorar cuál es el origen de los datos para poder actuar", ha explicado Fernando Simón, el coordinador de la emergencia sobre los resultados inusuales. "Son datos un poco extraños, hay que evaluarlos con cuidado para poder saber qué ha pasado. En general, la evolución es a la baja", ha añadido el doctor.

El número de nuevos contagios también asciende hasta los 506 en las últimas 24 horas, Se trata de un incremento del 0,22% respecto al día anterior. La Comunidad de Madrid y Cataluña acumulan más de la mitad de los positivos confirmados por PCR. Asturias, Cantabria y Melilla no han reportado ningún caso. En total, hay 229.540 infectados desde el principio de la crisis. El número de profesionales sanitarios contagiados ha superado la barrera de los 50.000.

El doctor ha negado que las primeras medidas de alivio que permitieron las salidas de menores de 14 años hayan influido en los datos. "Hemos hecho análisis por edades, para valorar a los pacientes menores de 10 años y, según la información que tenemos, el incremento de casos es proporcional en todas las franjas de edad, no parece que haya un efecto relacionado con la apertura", ha explicado Simón.

Los hospitalizados se mantienen sin grandes variaciones. Este jueves suman 330 nuevos ingresados, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid. Los nuevos ingresos en UCI también siguen constantes, 29 nuevos, 14 de ellos los ha notificado Cataluña.

Simón ha insistido en la necesidad de aplicar las medidas de prevención, en el momento en el que muchos territorios avanzan hacia la siguiente fase de la desescalada. "Los factores clave siguen siendo la vigilancia estrecha, el esfuerzo en atención primaria, para dar una respuesta adecuada a cada señal de riesgo, eso es cada vez más exigente".

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad presentó los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que realiza desde finales de abril. Según las primeras conclusiones, solo un 5% de la población ha pasado la enfermedad del Covid-19, datos que, según Simón, no han sorprendido a los expertos. "Hay un 95% de personas que no han pasado la enfermedad, frente al 5% que están inmunizados, por lo que la inmunidad de rebaño no es un indicador y los datos corroboran que las medidas que se estaban tomando son las correctas". Según los expertos, cuando un 60% de la población ha sufrido la enfermedad y desarrollado anticuerpos, el virus no tiene posibilidad de seguir infectando y desaparece. Así se produce la inmunidad de grupo o de rebaño.

Según Simón, el estudio arroja importante variaciones entre comunidades autónomas, las provincias más afectadas, como Soria, multiplican por cinco los casos de las regiones menos afectadas, como La Rioja, foco inicial de la enfermedad y con muchos menos casos que las regiones colindantes. El experto ha explicado las razones de los buenos resultados de la región riojana. "Los datos son espectaculares, no porque la tasa sea más baja que el País Vasco o Aragón. La Rioja ha sido la comunidad con la mayor incidencia de toda España, que la cifra sea menor significa que sus sistemas de detección han funcionado muy bien". En ninguna provincia, repite, la inmunidad protege de un rebrote de la enfermedad.

El estudio ha desvelado que hay alrededor del 25% de casos asintomáticos. "No tenemos muy claro todavía cual es el rol de las personas asintomáticas, sobre la capacidad de transmisión de los enfermos que nunca van a desarrollar síntomas. Lo cierto es que no podemos cuantificarlo todavía. Además, las personas inmunes no están homogéneamente distribuidas por el territorio", ha explicado el doctor.