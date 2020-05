Género perdido, ampliar terrazas y otras dudas en la apertura de negocios

El cambio de fase encaminado a recuperar la ‘nueva normalidad’ a nivel social ha provocado una serie de inquietudes entre autónomos y pymes, que se preguntan si pueden ampliar la terraza al abrir sus locales , si pueden despedir a alguno de los trabajadores afectados por el ERTE o cuándo podrán abrir los locales de los centros comerciales, entre otras cuestiones.

La asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Laura Gómez ha aclarado en el programa Madrid Trabaja alguna de las dudas. La asesora ha manifestado que hasta que no se publica una norma en el BOE “no existe nada ni tiene efectos”, ha dicho en relación a una consulta sobre cómo reclamar productos que ha comprado esperando que en Madrid se pasara de fase pero que al no haber pasado aún se le pueden echar a perder. Ante eso la experta ha pedido “esperar a hacer acopio de productos hasta que no se publique la orden en el BOE”.

Ampliar las terrazas

Otra de las consultas que ha contestado es sobre las posibilidades de solicitar una ampliación de terrazas. Según Gómez, la ampliación de la terraza “depende de cada ayuntamiento, aunque hay muchos que están por la labor de ampliar los metros de la terraza y los horarios”.

Sobre los ERTEs y la cláusula de que las empresas deben mantener a los trabajadores durante seis meses, la experta ha manifestado que la cláusula obliga a mantener a los trabajadores, excepto si una persona se jubila o se produce un despido disciplinario o se trata de un trabajador temporal que concluye su trabajo.

Por otro lado la asesora ha explicado que a partir de la fase 2, será cuando los locales comerciales que están ubicados en los centros comerciales podrán abrir. Pero esa fecha depende de su se ha pasado en fecha de fase o no, algo que no es de aplicación en Madrid que continúan en la fase 0, por lo que se espera llegar a la fase 2 ya en junio.