La firma más rápida: Sánchez sella en dos minutos con patronal y sindicatos el acuerdo para renovar los ERTE

Apenas dos minutos. Eso es lo que ha durado exactamente el acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado hoy con los máximos líderes patronales y sindicales en el Palacio de la Moncloa el pacto que el Ejecutivo ha denominado Acuerdo Social en Defensa del Empleo y que es el texto que consensuaron los agentes sociales entre la noche del jueves y la mañana del viernes de la semana pasada, recogiendo las condiciones en las que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) quedan desvinculados del estado de alarma, y pueden prorrogarse hasta el 30 de junio. Además, las partes quedan convocadas a estudiar si serán necesarias nuevas prórrogas a partir de esa fecha si las condiciones sanitarias siguen limitando la actividad económica.

El acto de la firma ha sido probablemente el más rápido de la historia de este tipo de acuerdos. Se ha producido en Moncloa alrededor de las 13.20 horas y han asistido, por parte del Ejecutivo, además de Sánchez, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y, por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Las medidas de distanciacimiento social han marcado este acto en el que los asistentes han respetado la distancia de seguridad entre ellos y ninguno ha realizado ningún tipo de declaración a su término, ni tampoco se han visto las habituales imágenes de todos ellos hablando entre sí tras la firma.

Posteriormente, Sordo ha enviado unas declaraciones virtuales explicando que la firma de este pacto "representa más que un acuerdo, una actitud de responsabilidad y de colaboración de los agentes sociales ante los enormes problemas de España, lo que muestra que empresarios y sindicatos hemos estado a la altura de las circunstancias".

Sordo ha recordado también que, además de prorrogar estos ajustes de empleo hasta el 30 de septiembre "hemos abierto la puerta a nuevas prórrogas en aquellos sectores donde persistan las dificultades en verano".

El pacto recogido en un Real Decreto que será aprobado mañana en el Consejo de Ministros, diferencia entre dos tipos de ERTE a partir de su entrada en vigor, previsiblemente el miércoles: aquellos totales, en los que ningún trabajadore puede volver a su empleo y que mantienen las actuales condiciones para las empresas y los trabajadores; y los ajustes parciales, en los que hay menos exenciones de las cotizaciones empresariales pero los empleados también mantienen sus beneficios en el cobro de la prestación por desempleo.

La norma incluye también otras novedades como que las empresas que hagan uno de estos ERTE no podrán repartir beneficios en el año fiscal del ajuste, salvo que devuelvan las cotizaciones que no han abonado a la Seguridad Social por sus trabajadores, a no ser que la compañía tuviera menos de 50 trabajadores. Asimismo, inlcuye la precisión de que el compromiso de mantener el empleo durante los seis meses posteriories al fin del ERTE empiezan a contar desde la incorporación, aunque sea parcial, del primer trabajador a su puesto de trabajo.