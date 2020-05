Asterion ficha a Silke Scheiber, ex de KKR

Asterion Industrial Partners anunció el viernes la incorporación de Silke Scheiber como Head of Portfolio Management. El comité de portfolio management de Asterion se dedica a la monitorización de la cartera de inversiones, fortaleciendo el enfoque industrial y de gestión activa de la firma.

Scheiber cuenta con más de 24 años de experiencia en inversiones y en gestión de activos, de los cuales 7 años fueron trabajando junto a los socios fundadores de Asterion. Previamente, Scheiber formó parte del Equipo de Private Equity de KKR en Londres, donde trabajó durante 16 años. En esa etapa, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada Partner de KKR en Europa y la segunda en el mundo, sirviendo además como Head of the European Industrials Team de KKR.

Antes de incorporarse a KKR, comenzó su carrera profesional con Goldman Sachs en Frankfurt. Scheiber ha sido miembro independiente de la junta directiva de varias empresas cotizadas y no cotizadas, además de haber acumulado una amplia experiencia en juntas directivas durante su trayectoria en KKR. Posee un MBA de la University of St. Gallen y un Master of Community of European Business Schools (CEMS) de la École des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris.

Asterion es la aventura en solitario de Jesus Olmos, antiguo hombre fuerte de KKR en Europa. En 2018 lanzó este fondo, que se ha convertido en el mayor vehículo de capital privado de España, tras haber captado 1.100 millones de euros en su último cierre.