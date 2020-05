Nissan vuelve a incluir a los trabajadores de Zona Franca en el ERTE tras verse obligada a parar la planta

Nissan ha rectificado e incluirá de nuevo en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor a los trabajadores de la línea 2 de la planta de Zona Franca, que se vio obligada a parar el miércoles ante la falta de suministro por la huelga en Montcada i Reixac, según fuentes sindicales.

La firma japonesa reanudó la actividad el lunes en Zona Franca para atender los pedidos del pick up Clase X de Mercedes-Benz, pero tan solo dos días después se vio obligada a detener la producción y enviar a la mayoría de los trabajadores a casa con un permiso retribuido tras no poder seguir trabajando por la falta de piezas.

El paro fue consecuencia directa de la huelga indefinida iniciada el lunes en la planta de la compañía en Montcada i Reixac, que también obligó a paralizar la fabricación en el centro de Sant Andreu de la Barca también paralizará su actividad.

No obstante, los sindicatos opinan que esta nueva inclusión en el expediente "no tiene cobertura legal". "Nuestros gabinetes jurídicos ya están trabajando en preparar la demanda para que sea rechazada esa maniobra y que no puedan beneficiarse de algo que no les corresponde", aseguran.

Los comités de Nissan en Barcelona habían convocado desde el 4 de mayo una huelga indefinida en las plantas catalanas para exigir un plan industrial que garantice el futuro de la compañía en la región ante los rumores de cierre.

Nissan dejará de fabricar a partir de mayo en Zona Franca el Clase X y los sindicatos temen que se pueda producir el cierre de las plantas españolas tras la pérdida del modelo y el mal momento que atraviesa la marca en Japón a causa del Covid-19.

En este sentido, los sindicatos esperan con atención el 28 de mayo, cuando Nissan presentará en Japón sus resultados correspondientes al año fiscal 2019/2020 y cuando se prevé que la firma nipona aclare el futuro de Zona Franca, que desde hace tiempo trabaja a niveles muy bajos de capacidad.

Los sindicatos aseguran que la dirección de Nissan Iberia apenas facilita información y alertan de que están en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos.

Nissan aplicó un ERTE por causa de fuerza mayor a los más de 3.000 empleados de sus plantas catalanas tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. En sus centros de Ávila y Los Corrales de Buelna (Cantabria) reanudó la actividad el 26 de abril debido a que fabrican componentes para la alianza Renault-Nissan.