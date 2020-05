Javier Botín apuesta a que Santander subirá un 75% en tres años

La caída del precio de Santander supone una oportunidad para invertir a buen precio. El banco cae un más de un 47% en el año y está a años luz de sus máximos históricos en el entorno de los 10 euros por acción (precio ajustado por dividendos y ampliaciones) de octubre de 2007. Javier Botín, consejero de la entidad y hermano de la presidenta, ha comprado 20 millones de opciones a un precio de ejercicio de 3,4 euros por acción que se pueden ejecutar el 15 diciembre de 2023; ahora cotiza a menos de 2 euros. Es decir, apuesta por una subida del precio del 75% en tres años y medio, según un comunicado enviado a la CNMV y a la London Stock Exchange (LSE)

Lo lógico es que Javier Botín ejecute las opciones si y solo si en la fecha clave los títulos del banco se sitúan por encima de los mencionados 3,4 euros por título. La opción, cuyo coste no ha sido comunicado a la CNMV, permite adquirir las acciones a ese precio.

Fuentes financieras señalan que el precio de cada opción ha tenido que ser forzosamente muy inferior a 0,1 euros cada una, debido a otras referencias en el mercado de derivados. La opción está fuera de dinero (out of money), no tiene ningún valor intrínsico, es una apuesta a que a finales de 2023 los títulos se sitarán por encima de esos 3,4 euros.

En caso de que ejecutara el derivado, el hermano de Ana Botín tendría que desembolsar un total de 68 millones de euros. La plusvalía potencial estará en función del precio al que coticen las acciones en ese momento y el precio al que haya adquirido las opciones. Estas son de tipo europeo, de manera que solo se pueden ejecutar en el momento del vencimiento.

Las acciones de Santander cotizan en torno a mínimos históricos, a menos de 2 euros. Pero los analistas consideran que el precio objetivo medio de los analistas recopilados por Factset es de casi tres euros por acción. El último informe de Credit Suisse le asigna un precio teórico de 3,4 euros por título. Justo el precio de ejercicio de las opciones adquiridas por Jaime Botín.

Javier Botín, además de las opciones de las que es dueño a título personal, declara el 0,571% del capital de Santader a través de títulos al contado. Pero no son todos suyos. Controla esta participación a través de varias sociedades de la familia Botín, como Agropecuaria el Castaño.

La presidenta de la entidad financiera, Ana Botín, controla el 0,171% del banco (equivalentes a 16,6 millones de acciones) directamente y a través de la sociedad Cronje, controlada al 100% por la ejecutiva. Por su parte, el mayor accionista institucional de Santander es la gestora BlackRock, que controla el 5,427% del capital.