El BCE se prepara para ampliar su programa extraordinario de compras de deuda

Christine Lagarde está ahora en las antípodas de la anterior reunión del Consejo de Gobierno del BCE, del 12 de marzo. Muy lejos de aquellas declaraciones, fuertemente criticadas, en las que afirmó que no era tarea del BCE reducir las primas de riesgo. Pasado aquel peligroso traspié de su presidenta, el Banco Central Europeo no ha hecho prácticamente otra cosa desde entonces que contener la tensión en el mercado financiero y en la deuda soberana de los países más vulnerables de la zona euro, ante la perspectiva de una crisis económica arrolladora que va a requerir un endeudamiento sin precedentes para hacerle frente.

El Consejo de Gobierno del BCE vuelve a reunirse hoy y la creencia generalizada es que, tarde o temprano, tendrá que elevar la cuantía del programa extraordinario de compras de deuda por 750.000 millones de euros hasta final de año que anunció en la noche del 18 de marzo, revolucionario no solo por su cuantía sino por el hecho de que prescinde, por primera vez, de las limitaciones a las compras de bonos de un determinado país. De hecho, el BCE ha tenido que emplearse a fondo en el último mes en la compra de deuda italiana –la prima de riesgo llegó a dispararse sobre los 270 puntos básicos- y española. En apenas cuatro semanas ha adquirido dentro de ese programa extraordinario casi 100.000 millones de euros, cinco veces la cuantía de las compras mensuales que realizaba con anterioridad a la pandemia.

Pero la gravedad de la crisis que afronta la zona euro es tal –el PIB de la región podría caer este año hasta el 15% según avanzó Lagarde en la última cumbre de la UE- que los inversores dan por hecho que el BCE extenderá esas compras extraordinarias, aunque no lo anuncie en esta reunión. Goldman Sachs sí prevé el anuncio de un aumento en 500.000 millones en la reunión de hoy, si bien la expectativa generalizada es que no habrá grandes novedades y sí un esfuerzo exquisito en comunicación por parte de Lagarde que evite cualquier malentendido, en la línea de los mensajes de compromiso con la recuperación lanzados en las últimas semanas.

“Un mensaje fuerte y convincente por parte de Lagarde podría evitar al BCE tener que tomar medidas aún más atrevidas, al menos por ahora”, señalan desde ING, donde sí creen que junio será el momento para anunciar un incremento en el volumen de compras del programa antipandemia de la institución. Y en ese aumento podría incluirse además el anuncio de la adquisición de bonos que hayan perdido a causa de esta crisis la calificación financiera de grado de inversión.

“El BCE reiterará con contundencia su disposición a hacer todo lo que sea necesario pero es improbable que veamos ningún cambio material en la política monetaria en abril”, considera Konstanti Veit, gestor de Pimco, quien sí prevé modificaciones con el paso del tiempo en el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP). Para empezar, su cuantía. “Equivale al 6% del PIB de la eurozona y es un volumen considerable, pero ciertamente hay margen de maniobra para hacer más”, añade. En Pimco también esperan que el BCE termine por comprar bonos que hayan perdido el grado de inversión a partir del 7 de abril, con un rating de al menos BB y sin que vaya a entrar en la adquisición indiscriminada de deuda high yield.

En los siguientes pasos del BCE será también clave la respuesta de la Unión Europea en sus medidas frente a la crisis. El papel del banco central como estabilizador del mercado y la economía, inyectando liquidez en masa a la banca a bajo coste para procurar que fluya el crédito, ha sido clave en plena pandemia. Pero una vez pasada la emergencia sanitaria, llega el momento de la reconstrucción, ante lo que el BCE no duda en reclamar una contundente y cohesionada respuesta fiscal a nivel europeo, insuficiente por ahora ante el reto por delante.

Después de los rodeos que ha dado la UE en su pasada cumbre, donde no se llegó concretar ni diseño ni cuantía del fondo de reconstrucción para la región, “el BCE se mantiene como el principal soporte, el programa extraordinario de compras se elevará probablemente”, añaden en Bank of America. La entidad no prevé que ese fondo europeo esté disponible hasta principios de 2021, si no más tarde, de modo que el BCE se vería forzado fácilmente a extender su programa de compras de emergencia por la pandemia hasta mediados de 2021, alcanzando el doble de su tamaño actual.