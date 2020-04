Todos los comercios podrán abrir en Francia desde 11 de mayo salvo hostelería

Todos los comercios, salvo bares y restaurantes, podrán abrir en Francia a partir del 11 de mayo, fecha de comienzo de la desescalada ante la pandemia del coronavirus, mientras que la vuelta a las aulas se hará de forma progresiva y en función de los cursos.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció ante la Asamblea Nacional que los comercios deberán limitar el número de personas presentes a la vez en sus establecimientos y garantizar la distancia de un metro. A partir de esa fecha, la reuniones de más de 10 personas tanto en interor como en exterior permanecerán prohibidas y las playas seguirán cerradas al público al menos hasta el 1 de junio.

Respecto a los colegios, los primeros en reincorporarse serán los alumnos de infantil y primaria a partir del 11 de mayo, mientras que los de los primeros cursos de secundaria lo harán desde el 18 del mismo mes.

Sin embargo, Philippe, aseguró este martes que no descartan comenzar la desescalada del confinamiento mas tarde del 11 de mayo, como está previsto, si no se mantiene el descenso en el número de contagios de coronavirus. Concretamente, ha apuntado que al menos que el número de contagiados no baje de 3.000 al día no terminará el aislamiento.

Así, indicó que en los últimos días han detectado tendencias "menos favorables" y señaló que "si los indicadores no están a punto, no habrá desconfinamiento el 11 de mayo", al tiempo que adelantó que la primera fase de la desescalada se prolongará hasta el 2 de junio.

Por otro lado, la temporada de fútbol francesa 2019-2020 y otras competiciones deportivas profesionales no podrán reanudarse antes de septiembre.