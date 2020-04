El Gobierno fija finales de junio como la fecha en la que arranque “la nueva normalidad”

María Matos

La filosofía de la desescalada es de cuatro reglas: gradualidad, asimetría, coordinación y adaptabilidad (porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando). Hemos elegido por fases y no fechas porque pueden no cumplirse, a lo mejor se pueden adelantar o retrasar. Este camino de fases espaciadas en dos semanas es la capacidad de adaptación a la realidad epidemiológica en cada uno de los territorios. Con respecto a la gradualidad, no vamos a volver a la normalidad.