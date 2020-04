Los promotores piden la reducción al 4% del IVA de la compra de primera vivienda

Los promotores quieren que la construcción residencial en esta crisis del Covid-19 sea un motor de la recuperación económica y no un lastre como lo fue en la de 2008. Por eso, la patronal Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) traslada al Gobierno un decálogo de medidas que impulsen su actividad. La más es solicita la reducción al 4% del IVA para la compra de primera casa, tanto libre como de cualquier tipo de protección. Actualmente, la adquisición de la vivienda libre está cargada con un 10% de IVA.

En materia fiscal, la patronal también pide modificar el IVA de las cesiones de suelo con derecho de superficie, permitiendo que sea el súper reducido (4%), o por lo menos el reducido (10%). Así mismo, recuperar deducciones en el IRPF, como la deducción por inversión en vivienda habitual, y también deducciones fiscales para los arrendatarios, eliminadas en 2012 y 2013.

Para el sector privado, otra de las medidas prioritarias para mejorar el acceso a la vivienda es la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, "tal y como han hecho otros países europeos con un éxito demostrado", explica la patronal este jueves en un comunicado. "En Reino Unido, el programa Help to Buy ha logrado aumentar la compra de nuevas viviendas y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, a través de avales del Estado. Esta medida no conlleva coste al Estado, al no computar como deuda", añade. Se trata de avales públicos que permiten a los jóvenes obtener una financiación bancaria extra debido a las dificultades para ahorrar el 20% de la entrada para la adquisición de un piso, que queda fuera del 80% habitual del crédito hipotecario.

Otra de las peticiones de APCE va encaminada a la empleabilidad de los jóvenes en paro, mediante la creación de bolsas de empleo en el sector promotor y constructor, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes), "y el desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad en la próxima reforma educativa, que funcione como dinamizador de la inserción laboral de los jóvenes", una generación que ha dado la espalda al sector desde el comienzo de la reactivación a partir de 2014.

Desde las empresas se explica que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, el gran daño de esta crisis no recae en el inmobiliario ni en el sector financiero, y la crisis ha llegado en un momento en el que las grandes del sector no están endeudadas, ni cuentan con grandes stocks y, además, tienen acceso al sector bancario. La patronal considera que el sector inmobiliario "será el principal vector de tracción económica en el corto y medio plazo, contribuyendo a la normalización de la actividad económica, laboral y de consumo, dada su capacidad para estimular la economía y generar puestos de trabajo en el corto plazo". El pasado año, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se pidieron visados para más de 106.000 viviendas, el máximo desde 2009, muy lejos del máximo de 2006, cuando las empresas del sector solicitaron visados para levantar más de 860.000 casas.

El sector privado reclama asimismo un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva.

APCEspaña, que cuenta con Juan Antonio Gómez-Pintado como presidente, se considera también "imprescindible incentivar la agilización de licencias urbanísticas" para reducir los plazos en la ejecución de obras, "lo que redundará en un abaratamiento del precio de la vivienda", y piden a los Ayuntamientos la digitalización de los procesos burocráticos en todos los trámites que signifiquen una mayor contratación y continuidad laboral.

Asimismo, la patronal propone la extensión de la declaración responsable en todos aquellos procesos que sea posible. "Y en la misma línea, generar un marco normativo que ofrezca una mayor seguridad jurídica y reduzca la burocracia y la maraña normativa en materia urbanística que repercute, en último término, en costes económicos a los ciudadanos", apuntan.

Respecto al fomento de la vivienda en alquiler, la asociación empresarial señala como "fundamental" fomentar la colaboración público-privada en el diseño e implementación de nuevas políticas destinadas a facilitar el acceso a este tipo de hogares. Por último, APCEspaña aboga por la creación de una mesa de trabajo dirigida a la contribución del sector inmobiliario para mitigar los efectos de la crisis.

“En unos meses asistiremos a la vuelta paulatina a la normalidad y a una reactivación del mercado. Esta normalidad seguirá caracterizada por unas condiciones muy favorables para que la demanda de vivienda residencial retome su crecimiento, gracias a la recuperación del empleo y los salarios, precios razonables, disponibilidad de financiación y tipos de interés reducidos. Solo de esta forma seremos capaces de generar confianza de nuevo en los clientes y en el sector”, destaca Gómez-Pintado.