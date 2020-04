Hello Auto regala el seguro de coche durante el estado de alarma

Hello Auto ha decidido devolver a sus asegurados el 100% de los importes pagados por sus seguros durante el estado de alarma, decretado con fecha 14 de marzo de 2020. Muchos de los clientes no están haciendo uso normal de los vehículos debido al confinamiento, lo que reduce tanto el riesgo como los accidentes.

Hello Auto se une a las acciones que han llevado a cabo importantes aseguradoras de países como Estados Unidos o Francia, y se compromete con sus clientes decidiendo devolver el importe correspondiente al periodo del estado de alarma que se verá reflejado en su renovación. Este compromiso se aplica a los nuevos clientes, así como a los ya existentes.

“Pensamos que en esta situación extraordinaria todos los sectores y empresas deben adoptar medidas extraordinarias. Por eso, hemos decidido no cobrar estos meses de confinamiento a nuestros asegurados, porque nos parece que no sería justo para ellos”, explica Manuel Santiago, presidente de Hello Auto.

Hello Auto acompaña sus pólizas con un asistente de conducción que ofrece la gama más amplia de servicios a conductores del mercado. Este dispositivo, llamado Hello Auto Connect y valorado en 150 euros, se entregará a los clientes de la compañía de forma gratuita.

Toda la información que incorpora el asistente sobre la conducción estará disponible para el asegurado en tiempo real. Además, la compañía bonficará la prima de los mejores conductores y garantiza que el asegurado pueda ahorrar hasta el 50% anualmente.