Los jueces recuerdan que el registro de jornada también es obligatorio con el teletrabajo

Muchas empresas han encontrado en el teletrabajo una forma de mantener el negocio durante el estado de alarma, a pesar de no estar incluidas en la lista de actividades esenciales aprobada por el Gobierno. El hecho de que los hogares se hayan convertido en las nuevas oficinas puede llevar a una relajación de los sistemas de control de jornada. Sin embargo, las compañías siguen estando obligadas por ley a definir los turnos, respetar los descansos y registrar el desempeño diario de todos los empleados, hora por hora.

La justicia ha dejado claro que la falta de medios o la supuesta imposibilidad técnica de saber dónde está el trabajador en cada momento no sirven de excusa. Ya en 2016, tres años antes de la implantación del registro horario, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) descartó los argumentos de un empresario que no controló la jornada de sus teletrabajadores para “no invadir su intimidad”. La sala dictaminó que este derecho fundamental pertenece en realidad a los empleados y no podrá ser invocado por la empresa en beneficio propio, a fin de eludir sus obligaciones.

El abogado laboralista Salvador Beltrán subraya que esta sentencia viene a confirmar que la empresa es la única encargada de organizar y registrar los turnos de trabajo y “no es posible trasladar esta función al empleado o alegar que, si ha sobrepasado la jornada, ha sido porque él ha querido”. En este sentido, explica, los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los presenciales. Es decir, no se les podrá imponer un horario indeterminado y, mucho menos, estarán obligados a realizar horas extraordinarias, salvo casos concretos y tasados.

Fichaje en remoto

Pero ¿cómo deben fichar los teletrabajadores? Los sistemas son muy variados. Desde aplicaciones para teléfonos móviles hasta programas informáticos que detectan el movimiento del ratón y el teclado del ordenador. El único requisito es que el método elegido sea objetivo y permita reflejar fielmente la jornada laboral, sin distorsiones.

El problema, en determinadas ocasiones, es que registro es inflexible o simplemente no se corresponde con la realidad. Una situación que puede llegar a ser especialmente grave cuando el empleado se ve forzado a realizar horas extras que acaban en saco roto sistemáticamente.

En estos supuestos, Beltrán recomienda recopilar las pruebas necesarias para demostrar los excesos de jornada en un futuro proceso judicial. Los tribunales de justicia admiten “correos electrónicos, facturas de teléfono y en definitiva cualquier elemento de prueba que acredite los periodos de actividad reclamados”. Al margen de ser condenadas judicialmente, las empresas que incumplan la normativa sobre el control horario se enfrentan a multas de entre 600 y 187.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

Desconexión digital

Más allá del registro horario, hay otros incumplimientos que son más difíciles de detectar: las llamadas a horas intempestivas, los mensajes de WhatsApp inoportunos, etc. En palabras de María Luisa González Tapia, asociada de Ramón y Cajal Abogados, “a veces la propia dinámica del teletrabajo hace muy complicado que desconectemos y, finalmente, terminamos atendiendo asuntos fuera de horario. Pero, en verdad, no tenemos por qué responder”.

De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoció en 2018 el derecho de los trabajadores a no ser molestados durante el tiempo de descanso, las vacaciones o los permisos laborales. “Además, esta se introdujo la obligación de elaborar una política interna de desconexión digital”, apostilla.

Pero una cosa es lo que dice la norma y otra muy distinta lo que finalmente ocurre en la práctica. Según un estudio llevado a cabo por el sindicato CC OO, solo el 11% de los convenios firmados en los últimos dos años establecen mecanismos para garantizar el tiempo libre y el uso razonable de la tecnología.