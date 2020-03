La moratoria al alquiler que debate el Gobierno contempla créditos a pymes y familias afectadas

Paralización durante seis meses de todos los procesos de desahucio por impago del alquiler, tanto los agendados antes de la crisis del coronavirus como los iniciados a raíz de la pandemia. Prorrogación automática en las mismas condiciones, también durante medio año, de los contratos de alquiler que estén a punto de vencer, tanto en viviendas como en locales. Y plazos de tres a diez años para pagar la deuda acumulada durante todo el tiempo que dure la crisis. Esta es la propuesta que llevará mañana el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Consejo de Ministros para intentar encontrar un acuerdo consensuado en materia de arrendamiento antes de que finalice el mes de marzo y toque hacer frente a la cuota de abril.

La propuesta también contempla la petición expresa a los grandes propietarios de vivienda (ocho o más inmuebles) de conceder moratorias de al menos cuatro meses. Esta prórroga haría referencia a los inquilinos de viviendas o locales pertenecientes a fondos de inversión, personas jurídicas y entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos, conocidas como Socimis. Muchas de estas empresas, por otro lado, ya han establecidos prórrogas parecidas para que sus inquilinos puedan fraccionar los pagos mes a mes.

Además, explican fuentes conocedoras de la propuesta del antiguo Ministerio de Fomento, para que los impagos no repercutan negativamente en los pequeños propietarios, los inquilinos que estén pasando por una situación complicada derivada de la crisis sanitaria y económica del Covid-19 podrán acceder a un crédito soportado por el Estado y concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que deberán ir devolviendo en un plazo de entre tres y seis años sin intereses acumulados. Esta medida afectaría tanto a las familias vulnerables como a los autónomos y pymes que hayan visto mermada su actividad económica. En el caso de los inquilinos que vean reducidos sus ingresos de forma drástica y no puedan hacer frente a esta moratoria, los pagos serían sufragados por el Ministerio, con cargo al Plan Estatal de Vivienda. La movilización total de este plan ascendería a los 700 millones de euros.

Al otro lado de las negociaciones se encuentran los miembros del Gobierno de Unidas Podemos, que ven el principal escollo en que se hable de moratoria, y no de una suspensión temporal sufragada por el Estado en los casos de los pequeños propietarios que dejarían de recibir las rentas. Fuentes conocedoras de las negociaciones que se han vivido hasta ahora explican que la posición de la coalición que dirige Pablo Iglesias defiende que los inquilinos que hayan visto mermados sus ingresos a raíz de la crisis del coronavirus puedan olvidarse de los pagos durante los meses más críticos. Así, defienden, si durante dos o tres meses las rentas de las familias más golpeadas caen en picado, no deberían de tener que pagar la cuota posteriormente. Unidas Podemos propone que el Estado se haga cargo del 100% de las deudas en el caso de los inmuebles de pequeños propietarios, para que la crisis tampoco les suponga un perjuicio extra. Pero defiende que se cubra únicamente el 5% del alquiler de los inmuebles de los grandes tenedores (ocho o más viviendas y locales). Este es, explican fuentes conocedoras, el principal punto de conflicto en el seno del Consejo de Ministros, que se celebra mañana.

Este lunes, los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña han convocado una huelga de alquileres que llama a las familias, pequeños comerciantes y autónomos más afectados por la crisis del coronavirus Covid-19 a no abonar las rentas de sus viviendas o locales a partir del mes de abril. En la última semana, denuncian, han recibido "miles de mensajes" de damnificados por la crisis sanitaria y económica que aseguran que no podrán hacer frente al pago del arrendamiento. Por eso, exigen, si la economía productiva se para, la economía rentista también debería hacerlo. "Las rentas inmobiliarias se siguen cobrando a precio de oro, como si la economía no se hubiera paralizado, y aboca a miles de personas a endeudarse para poder pagarlas", explican en un comunicado. Según sus cálculos, algo más de un millón de inquilinos de todo el país, entre familias y pymes, van a tener serias dificultades para hacer frente a la cuota del mes de abril.

Aunque no hay datos oficiales, el Ministerio de Agenda Urbana calcula que entre el 85% y el 90% del mercado residencial del alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades. Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95% o 96%, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16% de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente". Cabe recordar, no obstante, que para el Ministerio o las consultoras y empresas inmobiliarias, un particular que posee y alquila hasta siete inmuebles es un pequeño propietario.