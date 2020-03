Los sindicatos de inquilinos convocan huelga de alquileres a partir de abril

Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña han convocado una huelga de alquileres que llama a las familias, pequeños comerciantes y autónomos más afectados por la crisis del coronavirus Covid-19 a no abonar las rentas de sus viviendas o locales a partir del mes de abril. En la última semana, denuncian, han recibido "miles de mensajes" de damnificados por la crisis sanitaria y económica que corroboran que no podrán hacer frente al pago del arrendamiento. Por eso, exigen, si la economía productiva se para, la economía rentista también debería hacerlo.

Este martes, un día antes de la llegada de abril, el Consejo de Ministros se reúne para intentar aprobar un plan de choque dirigido a los inquilinos afectados por las consecuencias de la pandemia, una propuesta que enfrenta a las carteras de Economía, Agenda Urbana y Hacienda con los miembros del Gobierno de Unidas Podemos. Los primeros proponen, aunque la idea sigue estando sujeta a cambios, que aquellas familias que no puedan hacer frente a sus pagos se apoyen en créditos avalados por el Estado que tendrían un plazo de devolución que oscilaría entre los tres y los seis años.

Esta medida va en la línea de las moratorias que han establecido los principales fondos y socimis, con un parque de miles de viviendas, para sus inquilinos más vulnerables, permitiendo que hagan efectivo más adelante el pago de las rentas sin ningún tipo de interés adicional, fraccionando las cuotas no abonadas.

La propuesta de Unidas Podemos pasa por una exención del pago del arrendamiento de al menos dos meses (abril y mayo), tanto para familias como para pymes y autónomos, con una compensación directa para el propietario que correría a cargo del Estado. En esta situación, no obstante, el Ejecutivo distinguiría entre unos y otros tenedores, con contraprestaciones que oscilarían entre el 5% y el 100% de la cuota. Así, las rentas no abonadas por el inquilino serían sufragadas en su totalidad en el caso de los propietarios que alquilen hasta dos inmuebles. Al otro lado, los que tengan arrendados ocho o más locales o viviendas, recibirían únicamente el 5%.

El plan que defienden desde Unidas Podemos no termina de convencer al ala más ortodoxa del Gobierno, capitaneada por Nadie Calviño. Por un lado, porque a diferencia de lo que ocurre con la moratoria hipotecaria, al otro lado no se encuentra un gran banco, sino un particular o una persona jurídica que puede necesitar el dinero. Por otro, porque una compensación que corra a cargo del Estado supondría un mayor esfuerzo para los fondos públicos movilizados para hacer frente a las consecuencias del virus.