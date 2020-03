Las alternativas que baraja el Gobierno para la moratoria al alquiler

El Gobierno trabaja para anunciar cuanto antes una moratoria o suspensión temporal en el pago del alquiler para los principales afectados por la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19. Así lo recalcó el lunes el ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al reconocer que el Ejecutivo lleva un tiempo estudiando varias alternativas con las que "ayudar a las personas que deben hacer frente a un alquiler y no pueden". Sin embargo, a diferencia de la moratoria hipotecaria incluida en el primer real decreto, la preparación del paquete del arrendamiento lleva de más esfuerzo y tiempo, ya que, como señaló Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y una de las voces opuestas a esta iniciativa si no incluye una compensación al propietario, al otro lado hay un particular que a lo mejor necesita el dinero. "No tienes al otro lado a un banco". Con todo, ha recordado Calviño este miércoles, se están "estudiando distintas alternativas" para ayudar a los colectivos más vulnerables en el pago del alquiler.

El ejecutivo, consciente de que en el mes de abril serán muchos los inquilinos que tengan que abonar la renta y se encuentren en una situación económica complicada tras haber sufrido un ERTE, un despido o una reducción de jornada forzosa, sopesa varias alternativas que no dejen fuera los intereses de los propietarios, explican fuentes del antiguo Ministerio de Fomento. Lo más probable, añaden, es que esta nueva batería de medidas tampoco esté disponible para el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes, por lo que se demoraría hasta el siguiente martes. "Todas las propuestas que llegan se valoran en términos jurídicos y económicos. Hay muchos matices que tienen que contemplarse para poder sacarlas adelante, por eso quizá el ritmo de tramitación es más lento", añaden. Según la agencia Efe, no obstante, será en el próximo Consejo de Ministros cuando esta medida vea la luz. Estas son las principales alternativas que hay sobre la mesa.

Alquiler para pymes y autónomos

El de las pequeñas y medianas empresas es uno de los grupos en los que el Gobierno está poniendo el foco. Hoy, el Consejo de Ministros ha confirmado que el Estado avalará el 80% de los créditos a pymes y autónomos, y en alquiler también se estudian varias medidas. Una de las posibilidades es la suspensión del pago del arrendamiento en los casos en los que el negocio haya sufrido una caída en sus ingresos o ventas de al menos el 40%, siguiendo así la estela de la moratoria hipotecaria recogida en el real decreto. Parece claro que cualquier decisión en materia de alquiler, señalan desde el ministerio, tendrá presente a las pymes y autónomos. Este tipo de ayudas ya las han confirmado en países como Italia y Francia. El primero ayudará a tiendas y comercios para hacer frente al 60% del gasto del arrendamiento de los locales durante, de momento, el mes de marzo. Las pymes del país vecino, por su parte, no tendrán que hacer frente a los pagos de electricidad, gas y alquiler.

Grandes tenedores

Otra de las posibilidades que hay sobre la mesa es fijar una moratoria en el alquiler de las viviendas propiedad de personas jurídicas, en muchos casos grandes tenedores con un parque de miles de casas. Se baraja con la posibilidad de que los propietarios establezcan una moratoria a partir de abril y de los primeros meses una vez que pase la crisis, permitiendo que los inquilinos hagan efectivo más adelante el pago sin ningún tipo de interés adicional, fraccionando las rentas no abonadas. Esta medida afectaría a grandes fondos y socimis como Blackstone, Lazora, Témpore, Testa o Fidere, muchos de los cuales ya han empezado a tomar medidas para flexibilizar las rentas que recogen de sus inquilinos.

Pequeños propietarios

Es uno de los puntos más controvertidos del debate, y por el que confrontan los miembros del Gobierno de Unidas Podemos y el ala más ortodoxa del Ejecutivo. Se estudia ofrecer una moratoria o suspensión para las familias afectadas por la crisis del Covid-19 sin que esto suponga un perjuicio para los pequeños tenedores. Lo más complicado de esta posible medida es establecer quiénes son los propietarios que pueden afrontar una tregua de las mensualidades sin ver dañada su situación financiera, ya que no existen datos oficiales que pongan algo de luz sobre esta problemática. Con todo, parece que se descarta una suspensión total, por lo que los propietarios, o bien a través de una moratoria o bien por otras fórmulas, no se quedarían sin cobrar la renta.

Ayudas estatales

Una de las fórmulas con las que se especula para no perjudicar a los pequeños propietarios es hacer uso del dinero público movilizado para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia. De esta forma, las familias golpeadas por el Covid-19 y que viven en viviendas de pequeños tenedores, delegarían el pago de los meses que se establezcan, previsiblemente al menos los dos primeros, en los fondos movilizados por el Gobierno. Así, los afectados por un ERTE o un despido podrían seguir viviendo en sus hogares sin tener que pagar el arrendamiento a la vez que los propietarios recibirían el 100% de la cuota.

Exensión contra moratoria

La exensión, entendida como un periodo en el que el propietario no va a recibir el dinero del alquiler, no se contempla a nivel estatal. Los tenedores, sean grandes o pequeños, recibirán los pagos tarde o temprano, o bien a través de una moratoria o de una inyección de dinero público con la que los inquilinos se beneficiarían de una condonación. Donde sí se baraja la exensión, sea completa o parcial, es en el parque de vivienda pública, competencia de las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos. No obstante, al menos por ahora, el Gobierno no se plantea intervenir en este mercado, en el que además muchas administraciones están empezado a poner en marcha alternativas.