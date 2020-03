Vecinos y sanitarios de La Coruña felicitan a Amancio Ortega por su cumpleaños

Este fin de semana, Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, ha cumplido 84 años y los vecinos de La Coruña han felicitado al empresario por su compromiso con la sanidad, después de que haya anunciado una donación de 300.000 mascarillas y disponibilidad para fabricar batas sanitarias. Además, un grupo de ambulancias se situó frente al domicilio de Ortega e hicieron sonar las sirenas en reconocimiento a sus esfuerzos para traer material sanitario.

La idea, según se leyó en las convocatorias, era agradecer las donaciones de Ortega a la sanidad pública. "A las 21:00h saldremos al balcón a cantar el “Cumpleaños feliz” y darle un aplauso por su compromiso con el sistema sanitario público de los españoles y en concreto contra el coronavirus", decía alguno de los mensajes que circularon.

Los vecinos de los barrios de A Coruña le cantan feliz cumpleaños a #AmancioOrtega pic.twitter.com/XLKAw4Tgaj — Voces de A Coruña (@vocescoruna) March 28, 2020

Además del homenaje de sanitarios y vecinos, los mensajes de agradecimiento en redes sociales se han multiplicado. "Gracias por tanto" "¡Feliz cumpleaños, patrón!" o

Precisamente este sábado, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que su "colaboración altruista" es "indispensable", no solo "por el suministro que dona, sino por su dispositivo de logística y transporte". "No me imagino la distribución de este material sin la compañía Inditex", ha vuelto a destacar.

Sostiene que "sin los aviones" de la multinacional gallega "la mayoría de material que entró en España estaría en China" y que las mascarillas que este domingo que se están distribuyendo por toda Galicia "no serían posibles" sin los dispositivos de logística prestados.

Las ambulancias homenajean a #AmancioOrtega delante de su casa, en su cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/omabJJTiAA — Fran Camino (@WavesANDWind) March 28, 2020

Desde CIudadanos, Toni Cantó también felicitó al empresario en redes sociales: "¡Felicidades y gracias de nuevo, caballero!"

Hoy cumple 84 años Amancio Ortega.



¡Felicidades y gracias de nuevo, caballero! https://t.co/cnjz8JEYCC — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 28, 2020