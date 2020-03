Six blindará sus compromisos con BME en el folleto de la opa

Se esperaba para mayo, pero el visto bueno llegó ayer. La compra de BME, el gestor de la Bolsa española, por Six, ya tiene la bendición del Gobierno. El Ejecutivo planteará condiciones a la operación, pero estas coincidirán exactamente con los compromisos que ya ha manifestado Six para la firma española. Estos son los cuatro años, como mínimo, de mantenimiento de la marca BME, de sus actuales actividades de negocio, de su sede, de la localización de oficinas y su estrategia en España. Six también se ha comprometido a mantener un “grado suficiente de independencia para el negocio de BME”.

El Consejo de Ministros aprobó ayer por sorpresa la opa del operador de la Bolsa suiza por su homólogo español. La pelota pasa ahora a la CNMV. El supervisor, en teoría, cuenta con un máximo de 20 días hábiles para dar su aprobación, si bien el plazo se reinicia cada vez que el organismo que preside Sebastián Albella requiera información adicional.

El Ministerio de Economía, que evaluaba la propuesta de Six desde el pasado 12 de febrero, sí quiere ver reflejadas algunas cuestiones en el folleto, de acuerdo a las fuentes consultadas. Exigirá que Six incluya en él, negro sobre blanco, los compromisos que ya ha verbalizado la Bolsa suiza. Este es el modo que finalmente ha elegido el departamento pilotado por Nadia Calviño para que Six cumpla con lo prometido. “Somos suizos. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos” comentó el mes pasado el propio CEO de Six, Jos Dijsselhof, en un encuentro con periodistas españoles.

La CNMV ha tenido tiempo de sobra para trabajar sobre el documento desde que se anunció la opa el pasado 18 de noviembre. Y. además, el organismo ya dio su visto bueno, como asesor del Gobierno, la semana pasada a la operación. Esto hace prever que la luz verde al folleto llegará pronto. Six deberá decidir el plazo de aceptación de la oferta, que va de un mínimo de 15 días a un máximo de 70.

Fuentes financieras señalan que Six deberá tener en cuenta la cuarentena que sufren todos los españoles y que podría dificultar a los alrededor de 50.000 pequeños accionistas de BME acudir a la propuesta. En todo caso, señalan que es de esperar un término medio, con alrededor de un mes de aceptación. Esto daría tiempo a que al menos una parte del plazo se realizara una vez concluido el estado de alarma, si este no se prorroga. En principio, el confinamiento provocado por la peste coronavírica finalizará el 11 de abril.

Guerra de opas

El plazo de aceptación es clave por otro motivo. Hasta cinco días antes de la fecha límite para dar el sí a Six un nuevo inversor puede aparecer y presentar una opa competidora. Esto es clave en esta operación, ya que la propia BME reconoció en un hecho relevante que horas antes de que Six lanzase su oferta negociaban con Euronext. El dueño de la Bolsa de París –entre otros parqués europeos como Bruselas, Dublín o Lisboa– fichó a Rothschild y a Société Générale como asesores de la operación. Y puso los asuntos legales en manos de Allen Overy.

No obstante, la bala política era la más favorable para los galos. Y parece que no ha ido tan bien como esperaban. Los responsables de la Bolsa francesa se reunieron el pasado diciembre con Calviño para presentar sus proyecto. Su principal argumento era dar un espaldarazo a la unión de mercados de capitales de la UE. Fuentes financieras indican que la expansión del Covid-19 en España ha disparado los tiempos. Y que Economía ha acelerado la autorización para mandar un mensaje de tranquilidad al mercado después de exigir la semana pasada una autorización especial para las inversiones superiores al 10% en empresas españolas.

Por otro lado, todo apunta que la oferta económica de Six es imbatible. Ofrece 33,4 euros por acción, lo que en el momento de lanzamiento de la opa supuso una prima del 30%. Ayer, BME se disparó un 6,3%, a 33,06 euros por acción. Tras meses con la acción de BME por encima del precio de la opa de la empresa suiza, el mercado ahora desconfía de una guerra por el operador bursátil español. Y sus títulos cotizan ya muy cerca del precio de la opa.

Entre los planes de futuro de Six que ya se conocen está trasladar a Madrid su negocio de clearing (compensación, en la jerga bursátil española), como explicó el director financiero de Six, Daniel Schmucki, en una entrevista publicada el 30 de noviembre de 2019 en CincoDías. La propia Six señala en un documento que su actual tecnología para renta variable, ahora propiedad de Nasdaq, podría ser reemplazada por la de BME. “Durante tres años, en conversaciones con reguladores, Six prevé seleccionar las plataformas más óptimas para ofrecer un servicio orientado al cliente”, añade en el escrito.