La Comunidad de Madrid recibe 13.390 ERTE

Las autoridades laborales de la Comunidad de Madrid habían recibido hasa la media noche de ayer 13.390 solicitudes de empresas para hacer Expedientes de regulación temporal de empleo, ya sea de suspensión o de reducción de jornada, según han informado fuentes de esta Asministración tras el primer recuento oficial de esta semana.

No obstante, la Comunidad no ha precisado a cuántos trabajadores afectarían este volumen de expedientes porque están siendo ya evaluados uno a uno para proceder, en su caso, a su autorización. Los ERTE que se hayan presentado por fuerza mayor deberán resolverse por parte de la autoridad laboral en cinco días y aquellos que hayan sido por causas económicas, ténicas, organizativas o de producción, en siete días como máximo. Si no existe contestación, operará el silencio administrativo en favor de la autorización.

En Cataluña se habían presentado hasta hoy 8.649 ERTE que afectan a 152.000 trabajadores, de los que 120.000 se han visto afectados en un solo día.

La Comunidad de Madrid, ha puesto hoy en marcha en su web un formulario para que todos los afectados por estos ERTE se den de alta como demandantes de empleo y así que sus datos lleguen de forma más rápida al Servicio Público de Empleo estatal que es el que debe abonarles la prestación. De no comunicar los datos del desempleado por esta vía, serán las empresas las que tengan que informar a la dirección general y esta al SEPE, por lo que la comunicación a través de este formulario, agiliza el reconocimiento de la prestación, informan desde la Comunidad de Madrid.

En una sola hora, se han dado de alta a través de este formulario 2.000 personas, según añaden estas fuentes.