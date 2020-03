“Unos minutos de Bolsa equivalen hoy a meses. Solo duermo cuatro horas al día”

Jorge Ufano es gestor del fondo de inversión GPM Alcyon, uno de los mejores de su categoría. Desde hace tres semanas, apenas duerme. Seguir la evolución de las Bolsas mundiales en mitad de la peor crisis financiera de la última década no es fácil. Menos aún, hacerlo desde casa. Su mujer trabaja en un hospital, y tiene dos niños pequeños. La imagen de Leonardo Di Caprio en El Lobo de Wall Street queda muy alejada de sus rutinas actuales. Media docena de gestores de activos explican como es su día a día en mitad de la tormenta.

"Muchos días apenas duermo más de cuatro horas", explica Ufano. "Ordeno operaciones a las tres de la mañana, y antes de las ocho ya estoy despierto para ver cómo han funcionado. No te puedes parar. En estos días, los minutos de Bolsa equivalen a meses", explica. El fondo que gestiona ha perdido en 2020 un 4% de su valor y, aún así, ha sido de los mejores.

Un dato ilustra muy bien lo excepcional de la situación. De las 25 mayores caídas del índice S&P 500 en toda su historia, cinco han tenido lugar este mes de marzo. Entre ellas, los dos mayores: el 16% de desplome del 16 de marzo, y el 9,5% de cuatro días antes.

La práctica totalidad de los gestores de fondos españoles, y el personal de apoyo, lleva ya una semana trabajando desde casa. "Las gestoras tenían planes de contingencia para este tipo de eventos catastróficos, y lo actualizaban periódicamente. Ahora solo han tenido que aplicarlo, y están funcionando bien. No tenemos constancia de ninguna firma que haya tenido problemas para operar", explica Elisa Rincón, directora general de Inverco, la asociación de gestoras de fondos y planes de pensiones.

Las grandes gestoras de fondos españolas (CaixaBank Asset Management, BBVA Asset Management, Santander Asset Management...) llevan ya 10 días operando 100% en remoto. "Desde antes de que se decretara el confinamiento nos mandaron a casa. Tenemos la suerte de nuestro trabajo se puede hacer exactamente igual en remoto", explica Lola Solana, gestora de fondos de inversión en Santander AM. "Lo único positivo es que tenemos más tiempo para leer y pensar. Debemos acostumbrarnos, porque parece que la situación se va a alargar".



Imágenes de su casa, subidas a Twitter por Alex Vigil, analista senior de la firma Cygnus Asset Management.

"A mí me pilló el anuncio del confinamiento en mi casa de Jávea, y aquí me he tenido que quedar", explica Rafael Valera, consejero delegado de la firma Buy & Hold y gestor de fondos de renta fija. "Tenemos al equipo muy repartido. Algunos en Valencia, donde tiene la sede social la gestora, otros en Villaviciosa de Odón... y en la sede de Madrid tan solo iba una compañera, que prefería trabajar desde allí".

Valera empezó a teletrabajar utilizando el ordenador de su mujer, a la espera de que le enviaran su portátil desde Madrid. Para operar no ha tenido problemas de técnicos. "El gran problema es que el mercado está roto, y que cuesta comprar o vender cualquier bono porque hay mucha desconfianza", apunta el inversor.

ampliar foto El director de inversiones de Bestinver, Beltrán de la Lastra.

Uno de los desafíos para las gestoras de pequeño tamaño es el acceso a Bloomberg, una agencia de noticias que también es el proveedor esencial de información financiera en todo el mundo. Normalmente, las terminales de Bloomberg solo las puede utilizar un número tasado de personas. "Estamos en contacto con ellos para solicitarles los permisoso para poder acceder a todas las funcionalidades en remoto", explica un gestor de una firma pequeña.

La principal tarea de los gestores de fondos es analizar la situación de compañías (o de países) para decidir si comprar o vender sus acciones o bonos. Eso requiere de una minuciosa tarea de escrutar estados financieros, presentaciones, auditorías....

"En nuestro caso, no hemos notado mucho cambio", explica Flavio Muñoz, fundador de Andromeda Value y asesor de un fondo. "La gran diferencia que notamos es que ahora todos los eventos los tenemos online, y la calidad de la comunicación entre el equipo pierde un poco, así que nos tenemos que fijar en la agenda para hacer llamadas por videoconferencia".

Estudio casero desde donde emite sus vídeos explicativos el inversor David Galán.

Retenes

En las gestoras de cierto tamaño, la labor de selección de valores y asignación del peso que los activos tienen la cartera de los clientes es más colegiada. "Nosotros mantenemos un pequeño retén en las oficinas, para acceder con facilidad a Bloomberg, y para ciertas reuniones clave. Pero somos muy pocos, y mantenemos siempre las distancias", explica José Ramón Iturriaga, gestor del fondo de inversión Okavango Delta, en Abante Asesores.

En casi todos los casos, los comités de inversiones que deciden la asignación de activos y que valoran la postura global de la firma, se mantienen por videoconferencia. "Nosotros acabamos de mantener uno, de doce del mediodía a dos de la tarde", explica Mikel Navarro, gestor de fondos de Santalucía Asset Managment. "También estamos manteniendo por videoconferencia los encuentros con los directores financieros de las compañías en las que invertimos".

Todos los gestores consultados reconocen que trabajar desde casa no es una limitación en sí misma para trabajar. Buen ejemplo de ello es la labor de Fabio Ricelli, el mejor gestor de Bolsa española de los últimos años. Este inversor, que trabaja para la gestora estadounidense Fidelity, lleva desde 2012 viviendo en su Brasil natal. "Para mí no es un 'handicap', sino una ventaja, porque evito mucho ruido de mercado", explicaba en una entrevista Cinco Días.



Labor de psicólogo

Uno de los cambios que están sufriendo todos los inversores es que tienen que dedicar mucho tiempo a tratar con clientes y con distribuidores, alarmados por las caídas de los fondos, que en algunos casos rozan el 50% en 2020. “Me dedico a hacer de psicólogo con clientes y empleados. Hay que transmitir tranquilidad y optimismo. Muchos días me paso horas hablando por teléfono”, apunta Valera, de Buy & Hold.

La comunicación en estos tiempos de confinamiento y crisis financiera incipiente es fundamental. "Nuestro presidente, Santiago Satrústegui, elabora a diario una carta para todos los clientes, para que estén bien informados y mantengan la carta", explica Iturriaga, de Abante Asesores.

Otra señal del mayor interés por los mercados financieros es lo que está ocurriendo con los canales especializados de Youtube. Por ejemplo, David Galán es un inversor que dirige desde hace más de una década la academia de trading Bolsageneral.com. Sus vídeos de resúmenes semanales solían tener de 8.000 a 9.000 visitas, mientras que la de la última semana superó las 19.000 visitas.