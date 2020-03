La beta de WhatsApp se actualiza para mejorar las opciones de compartir grupos

Tras el terremoto que ha supuesto la llegada del modo oscuro a WhatsApp para iOS y Android, parecía que no íbamos a tener muchas más noticias de la app en los próximos meses. Y es que se hizo tanto de rogar ese dark mode, que al final cuando ha llegado nos ha invadido a todos esa sensación de "¿y ahora qué?".

Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es muy sencilla: llegarán nuevos cambios y novedades a WhatsApp, y prueba de ello es lo visto en las últimas horas en la beta para Android, que se ha actualizado a la versión 2.20.71 modificando algunas funciones que tienen que ver con cómo compartimos los grupos que creamos, para invitar más fácilmente a todas las personas que deseamos que formen parte del chat.

Más rápido y con QR

Como sabéis, WhatsApp permite crear grupos con varios de nuestros contactos y existen dos maneras de añadir a otras personas: o bien a través de nuestra agenda seleccionándolos desde nuestro teléfono, o creando un enlace que podemos compartir por cualquier medio para que, quien tenga acceso a él, se una al grupo sin problemas.

Esta última opción suele utilizarse en el caso de colectivos que van más allá de nuestros entornos de amigos, compañeros de trabajo o familiares, y suele utilizarse para reunir a la gente que va a ir a un evento, o para asociaciones políticas, profesionales y sociales. Hasta ahora, lo más común era crear un enlace que se compartía y que se mantenía activo por muchos días, semanas o meses que pasaran, por lo que no teníamos un control muy estricto sobre él.

Novedades en la beta de WhatsApp para Android. @WABetaInfo

Ahora, la beta de WhatsApp ha modificado dos de estos detalles. El primero es que ya nos deja generar un código QR para utilizarlo como invitación al grupo, por lo que puede utilizarse para folletos en papel o cualquier otro medio parecido. E incluso dentro de la app, porque en una de las cosas que están trabajando tiene que ver con un interface nuevo (como el de la captura de la derecha) que muestra esa invitación de una manera más formal, mejor presentada.

El segundo elemento, importantísimo, de esta nueva opción es que el código QR no tiene por qué durar para siempre, como los enlaces que generamos ahora para invitar a otros a formar parte del grupo. Cuando queramos desactivarlo, nos aparecerá una opción para hacerlo, por lo que todos los que escaneen ese gráfico ya no podrán entrar en el chat. Una medida de seguridad que combate amenazas como la de Google, que indexa indefinidamente este tipo de conversaciones en su buscador, dejando un resto de información sensible que podrían utilizar algunos en su beneficio.