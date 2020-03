El modo oscuro de WhatsApp ya está disponible, pero hay un problema

Ya lo avisamos el último día en el que aparecieron noticias sobre los cambios que la beta había introducido en el modo oscuro de WhatsApp para iPhone: eran tan imperceptibles que solo podía ser señal de una cosa, que la versión definitiva estaba a punto de llegar a las tiendas digitales para que todos los usuarios pudieran utilizarla en sus terminales.

Y así ha sido: hace escasas horas que Facebook ha tenido a bien introducir el modo oscuro de manera oficial en todo el mundo y para todos los usuarios, sin versiones beta ni nada, por lo que aquellos amantes de los dark modes ya pueden comenzar a leer sus chats preferidos sin tanta luz y claridad en la pantalla.

¿Alguien dijo que había un problema?

El proceso de actualización no hará falta que lo expliquemos, aunque si no tienes activado que se realice de forma automática, tendrás que ir hasta la App Store y hacerlo tú directamente. Recuerda que con iOS 13 el lugar donde se encuentran estas actualizaciones ha cambiado y lo mismo sigues buscando la pestaña que aparecía abajo a la derecha en iOS 12. Ya no está ahí aunque aquí te explicamos cómo encontrarla.

Modo oscuro de WhatsApp (iOS).

Una vez que ya la tienes en perfecto estado de revista y actualizada, WhatsApp se abrirá, irás hasta el menú de 'Chats' esperando activar el modo oscuro pero en ese instante comprenderás que no existe tal opción. ¿No hay forma de poner y quitar que veamos la aplicación como más nos guste? La respuesta es no. ¡Houston, tenemos un problema!

WhatsApp se visualizará en iOS 13 de la misma forma en la que tengas el resto del sistema operativo. Es decir, que si cuentas con el modo oscuro activado por defecto para todo el teléfono, WhatsApp también se visualizará así. Si no, pues no. ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, es una decisión que desde Facebook han tomado por nosotros y que solo deja cierto grado de libertad si disponemos de un sistema operativo que no tenga este dark mode, como es el caso de iOS 12.

También es cierto que esta decisión de WhatsApp es la más operativa ya que en caso de que en un futuro prefiramos quitar el modo oscuro de todo el teléfono, la forma más rápida de hacerlo, tanto en el sistema operativo como en las apps instaladas, es que todas lo hagan de manera automática. Imaginad tener que ir, una a una, cambiando la visualización de... ¿20, 30, 40 aplicaciones? Sería una locura.