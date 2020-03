WhatsApp blinda las copias de seguridad en Android, ¿sabes cómo?

Una vez que la beta de Android lanzó el modo oscuro parece que ha dejado de existir y que todo lo que puedan anunciar ya no tiene ningún interés. Y resulta que no, que en una de esas pausas entre versiones trascendentales con cambios importantes, se acaba de colar una que introduce un poco más de seguridad en los backups de todos nuestros chats.

Como sabéis, en el ecosistema Android esas copias de seguridad tienen que ver con Google Drive, que es la nube que utilizan los de Facebook para almacenar todos los mensajes, fotos, vídeos (si así lo configuramos) y notas voz que enviamos y recibimos a diario a través de WhatsApp. El problema es que toda esa información podría caer en manos no deseadas si nos hackearan la nube de los de Mountain View o accedieran a nuestro smartphone.

Copias de seguridad más blindadas

Con todo lo anterior sobre la mesa, desde WhatsApp han visto que lo mismo sería muy interesante añadir una opción de introducir contraseñas en las copias de seguridad de los chats en Android, de tal forma que así podremos evitar que alguien cotillee si alguno de esos archivos terminaran en manos de quien no debe.

WhatsApp, nuevas opciones de backup. @WABetaInfo

Esa nueva opción aparece dentro del menú de ‘Ajustes’ > ‘Chats’ y ‘Copia de seguridad’, donde han añadido en la versión beta (la 2.20.66) una nueva función que es la de ‘Password protect backups’, que no sabemos si la clave de encriptación correrá a cargo de la propia WhatsApp o si tendremos que introducir algún tipo de keyword nosotros mismos para configurarla. En caso de ser esta segunda opción, pondría en nuestra mano la responsabilidad de no olvidar nunca esa clave ya que podría hacernos perder el histórico de conversaciones de no recordarla en el momento de restaurarla.

De todas formas, parece que esta función vista en la beta para Android se encuentra en una fase muy, muy alpha, por lo que muy seguramente no esté afinada del todo en cuando a su operatividad. Estaremos atentos para comprobar cómo evoluciona y si, aparejada a ella, llega alguna otra que busque blindar en la nube todos los backups que vamos subiendo a la plataforma.

Recordad que esta nueva capa de protección es importante porque tal y como recuerda WhatsApp dentro de ese menú, “los mensajes y archivos en tu copia de seguridad de Google Drive no están protegidos por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp”.