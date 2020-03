Los casos por coronavirus en España superan los 190, entre ellos tres menores

El Ministerio de Sanidad ha actualizado a 193 el número de casos positivos por coronavirus hasta el miércoles a mediodía, siete en cuidados intensivos. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas, Fernando Simón, ha explicado que hay tres menores infectados: dos en Castilla-La Mancha y una niña de cuatro años en Madrid después de que su padre viajara a Bérgamo (Italia). En 14 personas no se ha detectado un vínculo epidemiológico. Simón ha confirmado el primer fallecimiento con coronavirus, en la Comunidad Valenciana, que se conoció ayer. Se trata de un anciano que murió en febrero.

Preguntado por el positivo de una menor madrileña de 4 años, Simón ha subrayado que la mortalidad entre niños es muy baja, pero que su capacidad de contagiar a personas de su entorno es alta. Sanidad ha contactado con algunos colegios para pedir que aíslen a quienes hayan estado en contacto con docentes y niños infectados. "Algunos contactos muy estrechos de los niños tienen que ponerse en cuarentena y algunos profesores apartarse de la docencia durante un tiempo", ha dicho. Sin embargo, Simón ha recalcado que no es necesario el cierre de colegios.

En cuanto al personal sanitario, desde el Ministerio confirman que "tenemos 14 personas del personal sanitario infectadas, la mayoría con vínculo epidemiológico". Simón ha recalcado que el sistema sanitario tiene "capacidad de respuesta".

Simón ha destacado acerca del 8-M que España no es una zona de riesgo, por lo que no hay que hacer ninguna recomendación especial. No obstante, ha pedido a quien presente la sintomatología del coronavirus que no participe en las manifestaciones del próximo domingo. Las restricciones para el personal sanitario, por su labor pública, son mayores. El epidemiólogo ha dicho que "la recomendación al personal sanitario es para cualquier evento en el que pueda haber un riesgo mínimo de infección".

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha mostrado su preocupación por que el coronavirus "se pueda instalar en nuestra sociedad" y ha apuntado que se mantiene la fase de contención a la espera de ver cómo evoluciona.

El Gobierno ha destacado el importante aumento de casos en la Comunidad de Madrid, donde hasta el momento 70 personas resultaron infectadas. Junto con País Vasco y Andalucía son las llamadas "comunidades de interés".