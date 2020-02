Huawei creará en Francia su primera fábrica de antenas 5G fuera de China

Huawei ha anunciado sus planes para construir en Francia una fábrica de equipos de comunicaciones inalámbricas, especializada en equipos 4G y 5G. La compañía, cuya tecnología 5G ha sido vetada por EE UU y otros países, busca con este movimiento eliminar dudas sobre la seguridad de su tecnología a los gobiernos y operadores europeos. Se trata de la primera planta de estas características que la empresa abre fuera de China.

El proyecto fue presentado este jueves por el presidente de Huawei, Liang Hua, que se desplazó a París para el anuncio. La compañía, que aún no ha detallado el emplazamiento preciso de la fábrica, sí explicó que invertirá más de 200 millones de euros y que planea crear más de 500 puestos de trabajo. La planta contará con un centro de demostración donde el gigante chino mostrará los procesos de producción, el software y hará prueba de la estación base inalámbrica. Huawei espera que todo el equipamiento que se produzca en esta fábrica se utilice principalmente en Europa.

La empresa china, que ha creado más de 170.000 empleos a lo largo de 20 años de operación en Europa, defendió la decisión de establecer la fábrica en Francia asegurando que es un país con "una infraestructura industrial madura y mano de obra altamente cualificada", además de tener una localización geográfica "ideal". El directivo de Huawei precisó que en la planta se fabricarán antenas para redes 5G y 5G y se generarán productos por un valor de 1.000 millones de euros cada año. Según la compañía china, esta inversión permitirá impulsar las industrias locales.

El diario Les Echos señala que el Gobierno francés ha acogido la noticia positivamente. "Muestran que el país es competitivo y que nuestras reformas traen buenos frutos", indicaron al periódico desde el Ministerio de Economía del país galo. Estas mismas fuentes señalaron que la fábrica de Huawei en Francia "no tiene nada que ver con nuestra política de seguridad de las redes, que no cambia".

Aunque Liang aseguró en París que la inversión no es una "ofensiva de seducción" de su compañía, la noticia se produce en plena ofensiva de EE UU por convencer a sus aliados europeos para que veten la tecnología 5G de Huawei en sus futuras redes móviles 5G. El pasado enero, la UE pidió a los países miembros restringir a los proveedores de "alto riesgo", en clara alusión a Huawei y ZTE, en sus redes 5G, pero la Comisión no descarta por completo a las compañías chinas, una decisión que no ha gustado nada a EE UU. La decisión adoptada por el Reino Unido es bastante similar a la de los países de la UE.

El anuncio de Huawei también llega pocas horas después de que el presidente y consejero delegado del grupo francés Bouygues, Martin Bouygues, advirtiera al Gobierno francés de que no tolerará una decisión sobre el uso de equipamiento de Huawei en el despliegue de redes 5G que tenga un "impacto financiero negativo" o genere una situación de "desventaja competitiva" entre operadores.

En su presentación de resultados de 2020, Bouygues indicó que el Estado francés debe adoptar las decisiones que le convengan dentro de sus competencias y los operadores, como el que forma parte de su grupo, Bouygues Telecom, tendrán que respetarlas, según informó Les Echos. Sin embargo, ha agregado que, como presidente del grupo Bouygues, debe asegurarse, por un lado, de que no se produzca un "impacto financiero negativo" debido a decisiones que no les corresponde adoptar a ellos, y, por otro, que no se crea "una desventaja competitiva".

Bouygues Télécom es, junto con SFR, uno de los operadores con red propia del mercado francés que utilizan actualmente el equipamiento del fabricante chino en sus redes móviles, por lo que están pendientes de la decisión que adopte la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información francesa respecto al empleo de Huawei en los despliegues de 5G.