Huawei responde a EE UU: "Sus acusaciones van contra los principios de libre mercado"

Huawei respondió este viernes a las presiones del subsecretario de Estado adjunto de EE UU, Robert Strayer, quien este jueves durante una visita a España urgió a este país y al resto de Estados de la UE a excluir de sus redes 5G la tecnología de la empresa china, a la que acusan de actuar de Caballo de Troya de los servicios de inteligencia de Pekín. “Las acusaciones reiteradas y sin fundamento por parte de la Administración de los EE UU van en contra de los principios de libre mercado y competencia desleal”, señaló la firma en un comunicado.

La compañía defendió que es un “socio de confianza” en el desarrollo de la economía digital global. También recordó que lleva casi 20 años en Europa y en España, donde “hemos contribuido al desarrollo de la economía y la sociedad, estimulando la innovación y la competitividad. Hemos creado 1.000 empleos directos y más de 3.000 indirectos”.

Las palabras de Strayer en Madrid dejaron claro que la Administración de Trump no ha renunciado a su lucha para evitar que tanto la UE como Reino Unido utilicen la tecnología 5G de Huawei. EE UU no parece aceptar la decisión adoptada en enero y febrero por el Gobierno de Boris Johnson y la Comisión Europea de limitar la presencia de la empresa china en las redes 5G, pero no excluirla totalmente.

Por ello, esta compañía volvió a reiterar este viernes que “EE UU está llevando a cabo una campaña global, atacando a Huawei sin ningún tipo de prueba o evidencia que sustente sus acusaciones. Nuestros equipos nunca han registrado un fallo de red a gran escala, y nunca hemos experimentado una vulneración grave de ciberseguridad. Huawei nunca ha hecho nada para poner en peligro la seguridad de las redes o de los dispositivos de nuestros clientes”.

Las declaraciones de la multinacional china se producen después de conocerse que Strayer mantuvo esta semana reuniones con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Exteriores, con los reguladores y las operadoras en España, entre ellas Telefónica. También después de que el alto funcionario estadounidense asegurara que, a diferencia de Huawei, Ericsson, Nokia y Samsung sí son para su Gobierno de EE UU proveedores seguros y fiables, y defendiera que la compañía china no tiene la ventaja tecnológica que proclama y acusarla de estar llevando a cabo una "una campaña para engañar a la población de Europa" sobre la tecnología 5G.

Huawei reitera a través de su comunicado que es una "multinacional privada independiente, comprometida con la labor de garantizar operaciones seguras de las redes de telecomunicaciones, así como los servicios a nuestros clientes". Igualmente subrayó que no hay ningún gobierno o tercera persona que posea acciones de la compañía, "intervenga en nuestras operaciones" o influya en su toma de decisiones.