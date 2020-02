Las telecos cumplen la última sentencia y bloquean las webs piratas

Las telecos han cumplido la reciente sentencia de un juzgado mercantil de Madrid y han procedido al bloqueo de las más de 40 páginas webs que pirateaban la señal de televisión de pago, especialmente los partidos de fútbol. Así, han comunicado a Telefónica Audiovisual Digital que han bloqueado del listado presentado todas las URL y dominios identificados.

Entre ellas figuraban conocidas webs vinculadas a Roja Directa, Elite Gol, Intergoles, Pirlotvhd, Redstreamsport, Mamahd, CineAdictosTv, Clines Cccam & IPTV, Digital Video Premium, Venom 4k y TuTV Perfecta, entre otras. Las direcciones concretas que se incluían en la sentencia (como www.elitegoles.com, www.pirlotv.es o www.rojadirectaenvivo.es ahora dan error, pero algunas de las empresas que están detrás de esas webs piratas han dado de alta nuevos dominios. Así, en la mañana de este miércoles algunos sitios web de estos portales, como Rojadirecta e Elite Gol, siguen operativos y anuncian la retransmisión (pirata) de los partidos de Champions League de esta noche, como el que disputarán el Real Madrid y el Manchester City. Telefónica deberá ahora pedir que esas nuevas url queden también bloqueadas y la reciente sentencia, adelantada por CincoDías, le daba facilidades para ello.

En el bloqueo no se han incluido un acceso a estos contenidos a través de Facebook, puesto que por motivo de los protocolos técnicos, un dominio alojado en la red social no puede bloquearse, puesto que podría implicar un bloqueo del conjunto de Facebook. “Si se corta una IP en Facebook se puede cerrar toda la red social”, dicen fuentes del sector. No obstante, las operadoras y organismos como LaLiga o la NBA cuentan con canales directos para solicitar a las redes sociales la suspensión de contenidos para los que no cuentan con los derechos. Unas solicitudes que se hacen con frecuencia.

Demanda

La sentencia, publicada por este periódico el pasado 18 de febrero, daba la razón a Telefónica Audiovisual Digital en una demanda interpuesta contra las telecos, incluida la propia Telefónica, para la identificación y bloqueo de una serie de webs de pirateo. Además, como gran novedad, el demandante podrá facilitar cada semana un listado de nuevas webs a bloquear sin tener que volver a pasar por el juzgado.

La sentencia ordenaba a Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil, Euskaltel y Lycamobile el bloqueo del acceso a webs piratas de las que se facilitan URLs, dominios, direcciones IP en un plazo máximo de 72 horas, desde la notificación de la sentencia.

La resolución judicial, con fecha del pasado 11 de febrero, incluía una lista con 44 webs que se consideraban piratas, gestionadas por cerca de una treintena de grupos comerciales conocidos en el mundo de internet. Las telecos debían también comunicar a Telefónica Audiovisual Digital la efectiva ejecución del bloqueo, con identificación de todos los recursos web bloqueados, con día, hora y minuto en cada uno de los casos.