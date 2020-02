Ocho de cada diez jefes de asesoría jurídica ya reportan directamente a su CEO

Contrataciones. Quizá como muestra de la incertidumbre sobre la evolución de la economía, una gran mayoría de los encuestados por la ACC apuesta por el mantenimiento de sus plantillas en los departamentos legales. El 63% de los directores de las asesorías jurídicas respondió que no variarán el número de abogados a su cargo y solo tres de cada diez afirmaron que contratarían más. Tampoco habrá demasiados cambios entre los paralegales, los dedicados a las operaciones legales, el personal administrativo y otros profesionales vinculados a funciones legales. No obstante, el número de profesionales dedicados a las operaciones legales sigue siendo reducido. El 46% no cuenta con nadie de este perfil; el 24% tiene una persona; el 10%, dos, y el 20%, tres o más.