Urkullu: "Traspasar el régimen económico no es transferir la Seguridad Social"

El lehendakari, Iñigo Urkullu. Efe

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (SS) a Euskadi, previsto en las negociaciones de los gobiernos central y vasco, "no es la transferencia de la Seguridad Social".



En una entrevista que publica el diario Deia este domingo, Urkullu precisa que "en este momento se está hablando del cumplimiento del Estatuto de Gernika", que prevé la gestión económica de la SS por parte del País Vasco, aunque ha mantenido que, a futuro, si las fuerzas políticas lo deciden, "se podrá abordar la reflexión" sobre el planteamiento de un sistema vasco de pensiones propio.



Respecto a la transferencia de la competencia de prisiones, también incluida en el calendario de negociaciones acordado por ambos ejecutivos, Urkullu ha aclarado que "no tiene ninguna razón de ser confundir dicho traspaso con aplicar una legislación penitenciaria diferente a la existente en este momento".



Ha remarcado, en referencia al colectivo de presos de ETA, que esta legislación "no habla de arrepentimiento para acercar a las personas privadas de libertad a cárceles cercanas a su lugar de origen", ni se plantea como "un premio" para el recluso sino que se trata de "una atención necesariamente humanitaria para las familias".



"Se hacen interpretaciones muy interesadas sobre que un acercamiento puede suponer la salida de las cárceles o la amnistía de los presos, y nadie está planteando eso, ni salidas masivas de presos, porque habrá que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria", ha dicho.



Urkullu ha diferenciado entre el traspaso de prisiones y el plan de acercamiento de reclusos etarras elaborado por el secretario general de Derechos Humanos , Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y ha asegurado que "son dos vías diferentes: una es el cumplimiento del Estatuto y otra el cumplimiento de la ley penitenciaria".