Ribera apunta a la creación de nuevos tributos ambientales

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado hoy que la fiscalidad ambiental es “una asignatura pendiente” para impulsar la transición energética por lo que dejó entrever que habrá nuevos impuestos de este tipo que se sumarán a la tasa Google y al impuesto a las transacciones financieras. “Quedan pendientes actualizaciones similares en el área ambiental”, ha afirmado.

Así se ha expresado Ribera en su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde ha presentado las líneas maestras de su ministerio en la nueva legislatura. A este respecto, ha señalado que, en 2017, España logró recaudar 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales y que, a pesar de ello, permanece por debajo del promedio de la OCDE. Respecto al PIB esta cifra supone un 1,83%, lo que sitúa a España por debajo de la media de la UE (2,4%).

Ribera ha lamentado que muchos tributos medioambientales no definen ni se vinculan a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado o no lanzan las señales correctoras.

Ha citado también otras prioridades, como el fomento del uso de renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional o el impulso de la electrificación de la economía, especialmente en el sector del transporte. Una prioridad será la defensa de los intereses del ciudadano-consumidor, haciendo hincapié en la reducción de la pobreza energética, el impulso a precios de consumo eléctrico más competitivos (para ciudadanos y empresas) y el estímulo del autoconsumo.

Para ello, Ribera quiere desplegar cuanto antes un marco regulatorio más propicio que permita clarificar y dotar de transparencia el acceso y conexión a las redes de electricidad, agilizar la tramitación de plantas generadoras con energía renovable, eliminar barreras al despliegue del vehículo eléctrico y aplicar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En este sentido, ha apostado por “ordenar el aluvión de solicitudes” recibidas, y también por facilitar la “hibridación” de plantas, renovables para así aumentar su capacidad de generación.

Por último, se ha comprometido a consolidar una transición justa con la participación de los agentes sociales y administraciones afectadas por el cierre de las centrales térmicas y las nucleares. En este sentido, ha anunciado la creación de un Instituto de Transición Justa. Según Ribera, la mayor penetración de las renovables explican la bajada de los precios en el mercado mayorista eléctrico en el último año e, incluso, más allá. Ha indicado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 el precio del pool era de 60,33 euros MWh y hoy está en 59,95 euros/MWh, con un descenso del 17% en 2019, según los datos facilitados por la vicepresidenta. del 17% Los futuros este año avanzan entre 40 y 42 euros MWh.

También ha destacado el desarrollo regulatorio del autoconsumo, que ha permitido que la potencia eólica instalada esté próxima a 1 GW, el doble.