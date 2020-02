Calviño: "El diálogo social será clave en una reforma laboral"

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital española, Nadia Calviño, afirmó en una entrevista con el diario británico Financial Times publicada este domingo, que el "diálogo social" será clave en futuras modificaciones de la legislación laboral en España.



"Queremos reforzar este diálogo social para asegurarnos de que cualquier reforma es equilibrada, no pone en peligro la creación de puestos de trabajo y (perdura) durante años", declaró la vicepresidenta. El rotativo económico sostiene que Calviño aborda en la entrevista "las preocupaciones de los inversores sobre la nueva coalición de izquierdas" en el Gobierno de España.



"No veo ninguna razón por la que los inversores deban estar asustados cuando saben lo que hemos estado haciendo en los últimos veinte meses", resaltó la ministra, que subraya que el Ejecutivo está centrado en desarrollar un crecimiento "sostenible e inclusivo" y en cumplir con las normas presupuestarias comunitarias.

La vicepresidenta española señaló que el Gobierno está "comprometido en reducir el déficit en el curso del mandato tan rápido como sea posible". Advirtió al mismo tiempo de que no es posible "lograr estabilidad económica y financiera a largo plazo sin estabilidad social".



Al analizar los cambios en la legislación laboral que evalúa el Gobierno, resaltó que existe un amplio apoyo para derogar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por baja médica en determinados casos. A finales de enero, el Ejecutivo español y agentes sociales firmaron un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras ese pacto se ha abierto una nueva negociación sobre modificaciones en la reforma laboral que se llevó a cabo en 2012.