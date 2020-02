Los trabajadores de Petrobras inician una huelga indefinida en Brasil

Trabajadores de la estatal Petrobras, la mayor compañía de petróleo de Brasil, iniciaron este sábado una huelga indefinida en todo el país, por el cierre de una fábrica de fertilizantes que provocará el despido de cerca de 400 empleados y por incumplimientos en el acuerdo de negociación colectiva.



A pesar de la paralización, el suministro de combustible está garantizado para no afectar a la población, según informó la Federación Unica de los Petroleros (FUP), que representa a 13 sindicatos.



De acuerdo con la FUP, el paro ya ha comenzado en 10 estados de Brasil y afecta a 12 refinerías y 4 terminales de Amazonas (norte), Bahía, Pernambuco y Ceará (nordeste), Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo (sudeste) y Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul (sur).



La huelga se vive además en la fábrica de esquisto que tiene la petrolera en Paraná y en la de fertilizantes, también ubicada en esa región del país, y que fue uno de los motivos que originó la paralización.



A mediados de enero, Petrobras anunció el cierre definitivo de la empresa Araucaria Nitrogenados (Ansa), una subsidiaria de la estatal con capacidad para producir 1.303 toneladas diarias de amoníaco y 1.975 toneladas diarias de urea, entre otros fertilizantes, tras varios intentos fallidos para su venta y "pérdidas recurrentes" desde que fue adquirida en 2013.



La fábrica entró en un "proceso de hibernación" seis meses para garantizar la seguridad operacional y ambiental, así como la integridad de los equipamientos", después cerrará definitivamente y despedirá a los 396 empleados que trabajan de forma directa en la unidad, con lo que se verían afectadas unas 1.000 familias.





Además de protestar por los despidos, los sindicatos acusan a la estatal de incumplir el acuerdo de negociación colectiva y piden suspender de manera "inmediata" las "medidas unilaterales tomadas por la administración y que están afectando a miles de trabajadores". La petrolera calificó la huelga de "inapropiada", y anunció medidas para hacer frente al paro.



Petrobras considera que las justificaciones de los trabajadores para la huelga "no cumplen con los requisitos legales" para ejercer ese derecho, ya que según la compañía, los compromisos pactados se están cumpliendo de forma "integral" por Petrobras en todos los temas destacados por los sindicatos.



La petrolera, la mayor empresa de Brasil y con acciones en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, se encuentra en un proceso de reestructuración tras los malos resultados obtenidos a raíz de los múltiples casos de corrupción investigados desde 2014, en la conocida Operación Lava Jato.



Tras cuatro años consecutivos de pérdidas, la estatal obtuvo ganancias en 2018, tendencia que continuó en 2019, a la espera de la divulgación de los resultados anuales.



La víspera, Petrobras anunció la venta de la totalidad de su participación en dos fábricas de generación energía eólica, con capacidad de producir 26 megavatios cada una, y que forman parte de un complejo de cuatro parques eólicos con una capacidad instalada total de 104 megavatios en el estado de Río Grande do Norte