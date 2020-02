La voz de los protagonistas en el mercado de capitales

Los emisores corporativos españoles han demostrado técnicas de ejecución similares a las de otras corporaciones europeas: plazo de vencimiento medio de 8,5 años (9 años en Europa), el volumen medio de emisión de 670 millones (vs. 600 millones) y sobresuscripción en libros de 3,1 veces (vs. 3,6 veces). Pero, la prima de nueva emisión de las compañías nacionales se ha situado por encima de la media europea (7 pbs vs. 6 pbs en Europa).