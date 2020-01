La UE abre la puerta a limitar a Huawei en la red europea de 5G

Los países de la Unión Europea podrán restringir o prohibir proveedores de alto riesgo en partes críticas de sus redes de telecomunicaciones de 5G, según las nuevas pautas que la UE ha anunciado hoy. La medida probablemente perjudicará a Huawei, pero es poco probable que apacigüe a Estados Unidos.

Las recomendaciones no vinculantes, acordadas por los 28 países del bloque, tratan de abordar los riesgos de ciberseguridad a nivel nacional y comunitario. La preocupación gira principalmente en torno a Huawei, aunque las pautas no identifican ningún país o empresa en particular.

En lo que algunos han comparado con el antagonismo de la Guerra Fría con el Unión Soviética, Estados Unidos está preocupado de que el dominio 5G sea un hito hacia la supremacía tecnológica china que podría definir la geopolítica del siglo XXI. Estados Unidos y la UE también están preocupados por las leyes chinas que requieren a sus empresas ayudar en el trabajo de inteligencia nacional.

La UE considera que el 5G es clave para impulsar el crecimiento económico y competir con los Estados Unidos y China. Huawei, el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones, compite con los suecos Ericsson y la finlandesa Nokia.

"Hoy estamos equipando a los Estados miembros de la UE, operadores de telecomunicaciones y usuarios con las herramientas para construir y proteger una infraestructura europea con los más altos estándares de seguridad para que todos nos beneficiemos completamente del potencial que el 5G tiene para ofrecer ", ha dicho el comisario de mercado interior de la Comisión europea Thierry Breton.

Las directrices exigen a los países de la UE que evalúen el perfil de riesgo de proveedores a nivel nacional o de la UE y les permite excluir proveedores de riesgo para infraestructuras críticas. También se aconseja a los gobiernos de la UE que utilicen varios proveedores de 5G en lugar de que depender de una sola empresa. Los proveedores deben ser evaluados en términos técnicos y factores no técnicos, incluido el riesgo de interferencia por parte del Estado en las empresas.

La Comisión dijo que estaba lista para reforzar la ciberseguridad 5G del bloque mediante el uso de herramientas de defensa comercial contra el dumping o los subsidios extranjeros. Los países de la UE tienen hasta abril para implementar las directrices e informar sobre su progreso en junio.

Estados Unidos quiere que el bloque prohíba a Huawei por temor a que China podría usar equipo para espiar, acusaciones rechazadas en múltiples ocasiones por el empresa.

Sin embargo, la UE espera un enfoque colectivo basado en una lista de verificación de riesgos técnicos y no técnicos y tomarán medidas específicas ignorando en parte la presión de los Estados Unidos. Reino Unido optó ayer por permitir que Huawei suministre equipos para partes no sensibles de su red 5G en lugar de someterse a la presión de EE UU y prohibir la empresa por completo.