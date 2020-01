Reino Unido contará con Huawei para su red de 5G, aunque limitará su poder

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha decidido incluir este martes a Huawei en el plantel de compañías que conformarán la futura red 5G de Reino Unido, aunque eso sí, con limitaciones. Se trata de la primera gran muestra de hacia dónde se dirigirá su política exterior británica una vez consumado el Brexit la medianoche de este viernes y la decisión tiene visos de decepcionar a Estados Unidos.

En concreto, Johnson ha trazado un plan para la red 5G que pese a no excluir por completo específicamente a nadie, deja a los "proveedores de alto riesgo" fuera de los puntos críticos de la red de comunicaciones, como por ejemplo, centrales nucleares y cuarteles militares. Además, para los puntos no críticos, la participación en la red de estos proveedores de alto riesgo quedará limitada al 35%. El Gobierno británico no mencionó a Huawei en concreto, pero sí que creó este concepto de "proveedores de alto riesgo".

"Esta es una solución específicamente pensada para Reino Unido por motivos concretos y ayudará a superar los desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos", ha asegurado el Secretario de Comunicaciones Nicky Morgan tras la reunión que ha mantenido el Consejo Nacional de Seguridad presidido por Boris Johnson.

Según Reuters, la decisión decepcionará al presidente estadounidense Donald Trump. La administración de la primera potencia del mundo teme que China puede usar Huawei para robar secretos y previamente ha advertido que si Londres le da un papel a Huawei podría desescalar la cooperación en temas de inteligencia.

Por su parte, el vicepresidente de Huawei, Victor Zhang ha afirmado estar "tranquilizado" tras la decisión británica de permitir a la empresa continuar trabajando en el 5G del país. "Esta sustentada decisión resultará en una infraestructura de telecomunicaciones más puntera, más segura y más eficiente en costes que estará preparada para el futuro", ha valorado.