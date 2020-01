Adif defenderá la “transparencia” de la liberalización ante el recurso de Eco Rail

La empresa pública Adif, motor de la liberalización del transporte de pasajeros en ferrocarril, va a defender ante los tribunales la “transparencia, objetividad y no discriminación” (calificativos que utilizó la CNMC) del proceso que dará entrada a competidores de Renfe a finales de año, según fuentes cercanas a la entidad.

El grupo andaluz Magtel, matriz del operador privado Eco Rail, ha recurrido ante la justicia ordinaria el procedimiento de preasignación de capacidad marco en la red, por parte de la citada Adif, al considerar que este hito de la liberalización ha sido contrario a la normativa comunitaria.

La empresa dependiente del Ministerio de Transportes adjudicó el 27 de noviembre los tres lotes de capacidad en juego: a Renfe, a la alianza de Air Nostrum y Trenitalia (ILSA), y a la francesa SNCF. La reclamación se refiere a la selección de tres operadores dominantes y a que la propuesta de Ilsa responde a un plan de negocio inestable, supeditado a la participación final del socio minoritario Trenitalia.

El expediente de preadjudicación de capacidad en la red se ha preservado, hasta ahora, por contener detalles confidenciales sobre los planes de negocio de las seis competidoras

Eco Rail estuvo muy cerca de Ilsa en la pugna por el paquete mediano o B, y de SNCF en la oferta por el lote de menor capacidad o C. La empresa ha pedido el expediente completo de adjudicación en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Un documento que Adif se ha negado a mostrar en su integridad, hasta ahora, por contener detalles confidenciales sobre los planes de negocio de las seis compañías que presentaron oferta.

Ahora dependerá del juez si se da acceso a Eco Rail a esa información. Adif no se va a manifestar oficialmente hasta no conocer el contenido del recurso. Mientras, Eco Rail pretende analizar el expediente para decidir sobre una posible demanda e incluso la petición de medidas cautelares. La renuncia a las mismas busca no entorpecer, al menos por el momento, una liberalización que camina hacia la fecha clave del 14 de diciembre, cuando está prevista la entrada de competencia frente al AVE de Renfe. Adif tiene hasta el 15 de marzo para hacer firme las adjudicaciones.

En el entorno de la firma pública se explica que la normativa sobre la liberalización no pone veto a la participación de operadores ferroviarios incumbentes. Adif tampoco recibió réplica alguna de los potenciales concursantes sobre las normas del concurso de capacidad, incluidas en el Anexo P de la Declaración de Red. La CNMC ha observado todo el proceso sin poner tacha e incluso tuvo abierto durante un mes, desde la preadjudicación el 27 de noviembre, el plazo para la presentación de recursos sin haber recibido objeción alguna. Ha sido en el periodo de alegaciones abierto por Adif, de dos meses, cuando Eco Rail ha presentado su queja.