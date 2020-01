El Foro de Davos, organizado por World Economic Forum, no supone solo titulares grandilocuentes. Allí acuden miles de directivos y empresarios que dicen cosas importantes en conferencias, entrevistas y mesas redondas, que no siempre pueden ser reflejadas en su totalidad por la opinión publicada. Como en cada edición, los inversores más exitosos del mundo han estado en Davos 2020 y han expresado su sentir sobre la economía, la actividad empresarial y la evolución de los mercados de valores. Ray Dalio y Bob Prince (Bridgewaters), Stephen Schwarzman (Blackstone), Howard Marks (Oaktree Capital), George Soros (Soros Fund Management y Quantum Fund) y David Solomon (Goldman Sachs) no han dado puntada sin hilo en cada una de sus intervenciones. Junto con Warren Buffet, gestionan el 80% de la inversión financiera mundial, sea en Nueva York, Londres, Shanghai o Hong Kong.

Todos ellos han coincido en señalar la sostenibilidad como un concepto esencial en la década que comienza, aunque cada uno desde su punto de vista. Para Schwarzman (Blackstone), luchar contra el cambio climático es una excelente oportunidad de inversión si inviertes en compañías con futuro en ese negocio. Soros defiende, por su parte, una visión filantrópica de la responsabilidad social empresarial.

Los CEO de las grandes empresas han escuchado a los gurús de la inversión (es decir, a sus accionistas princiales) estos días tras conocer datos macroeconómicos positivos: la OCDE anunció que la economía mundial crecerá este año el 3% mientras el FMI elevaba sus perspectivas al 3,3%. Encuestas entre los asistentes al Foro, realizadas por Deloitte y PWC, afirman que el 60% de los directivos creen que la economía crecerá un 3% o más. Cierto optimismo ha reinado en Davos. Lo peor que podía haber pasado es que los mayores inversores del planeta hubieran dicho que los mercados de valores se van a derrumbar o que Howard Marks (Oaktree, máximo experto sobre los ciclos económicos), hubiera anunciado que el ciclo expansivo se acaba. Pero no ha sido así.

De manera paralela hay debate sobre cómo debe medirse la inflación o si los tipos de interés deben ser cero en Europa y seguir bajando en Estados Unidos, como quiere Donald Trump. En este contexto, los CEO han aplaudido el reciente acuerdo comercial (la fase uno) entre EE UU con China. Francia ha acordado retrasar la imposición de un gravamen digital a las grandes compañías tecnológicas para dar tiempo a las negociaciones con Washington. De otra manera, el presidente estadounidense había amenazado con aranceles elevados a Francia en represalia contra la medida.

El gobierno de Trump no ha rehuído otros frentes comerciales. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha advertido a Italia y al Reino Unido que se enfrentarán a más aranceles si impulsan sus propias versiones del impuesto francés. Trump ha asegurado que considera seriamente imponer aranceles a los automóviles alemanes, en medio de las conversaciones comerciales con la Unión Europea. Washington quiere conseguir con Europa algo similar a lo alcanzado con China, tras poner una presión fuerte al oponente: es su art of the deal o forma de negociar.

El presidente ejecutivo de Blackstone Group, Stephen Schwarzman, ha aprovechado el Foro para asegurar que el clima está cambiando y que las empresas deben tomar medidas. “No se pueden ver las noticias, literalmente en ninguna parte, sin ver incendios gigantes y tormentas que ocurren regularmente”, dijo. “Hay pocas dudas de que algo muy profundo parece estar sucediendo y debe abordarse”. En consecuencia, Schwarzman explicó que está analizando su amplia cartera de empresas para mejorar la sostenibilidad. “Irónicamente, la sostenibilidad termina siendo una buena inversión”, concluyó. Ray Dalio y Bob Prince (Bridgewater) dijeron que no ven una caída del mercado de valores en 2020, al contrario, encuentran oportunidades de inversión debido a la estabilidad del mercado y la agresiva estrategia de inversión de su empresa.

Howard Marks, copresidente de Oaktree Capital, ha instado estos días a los inversores a reducir riesgos, ha expuesto el valor de las acciones de Faang (Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix) y ha manifestado su opinión sobre el comportamiento actual de los inversores. “Las economías, las empresas y los mercados operan de acuerdo a patrones, influidos por eventos naturales combinados con la psicología y el comportamiento humano. Los inversores más sabios aprenden a apreciar estos ritmos e identificar las mejores oportunidades para tomar medidas que mejorarán sus finanzas”. Esta guía perspicaz y práctica para comprender y responder a los ciclos, realizada por un inversor líder mundial, es la clave para “hacer que los mercados trabajen para usted y que su dinero se multiplique”, concluyó.

George Soros, el multimillonario socialista convertido en filántropo, anunció que está comprometiendo 1.000 millones de dólares para financiar una red flexible de universidades de todo el mundo que ayuden a educar a los jóvenes y promover la “autonomía personal”.

Y el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, dijo en Davos, que, a partir de julio, el banco no ayudará a las compañías que no tengan, al menos, un miembro diverso en el Consejo. “Podríamos perder algunos negocios”, dijo Solomon. “Pero, a la larga, creo que este es el mejor consejo para las empresas que desean generar retornos premium para sus accionistas”.

¿Y qué decir del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático que no dijera Greta Thunberg el primer día del encuentro? Marc Benioff (CEO de Salesforce) ha propuesto “restaurar, conservar y plantar mil millones de árboles hasta 2030, para generar un progreso masivo y urgentemente necesario en el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible.

Jorge Díaz Cardiel es Socio Director Advice Strategic Consultants, Autor Hillary vs Trump, Trump año uno, Trump año de trueno y complacencia